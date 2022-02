Po koledování se chlapci většinou společně sešli, hospodyně jim v některém z domů uvařila polévku a na uzeninách si pochutnali se zelím.

I dnes je pravidlem, že na svatého Blažeje vyrážejí na obchůzku vesnicí pouze chlapci školního věku, tedy děti do patnácti let. A právě v tom je tradice každý rok jiná - zatímco dříve, když byla ještě v Dluhonicích škola, koledovala klidně i dvacítka hochů, dnes je jich mnohem méně. Účast ovlivňují chřipkové epidemie, pololetní prázdniny, loni dokonce zůstali koledníci kvůli koronaviru vůbec poprvé doma.

Protože jsou z dnešních školáků tátové, dědečci i pradědečci, mnozí z pamětníků už na svatého Blažeje čekají u dveří s masem či klobáskou, až na jejich vrata koledníci zabuší. „Svatého Blažeje je dnes, přináší nám radost, ples. Jako svatý živ přebýval, lidu požehnání dával. Slova této říkanky, kterou jsme recitovali u každých dveří, si pamatuji dodnes,“ svěřil se jeden z místních seniorů.

Lidé v Dluhonicích se snaží na svatého Blažeje tradici ctít, a i když v posledních letech vyráží na obchůzku jen hrstka dětí, vždy to stojí za to. Čekají je otevřené dveře a rozzářené úsměvy. „Letos budeme mít šest až osm chlapců, ale to nevadí. Kluci jsou zdraví a do domácností se nechodí, takže by v tom neměl být problém,“ zmínila Libuše Krejčiříková.

Když kronikářka zjišťovala, ve kterých obcích na Moravě se podobná tradice dochovala až do dnešních dní, zjistila, že kromě Dluhonic pouze v Blatnicích na jižní Moravě. „Tam ale koledování probíhá jinak, než u nás. Chlapci nechodí s rožněm a kastrůlky, ale mají v ruce dřevěné šavle,“ přiblížila.