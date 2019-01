Přerov /ROZHOVOR/ - Petr Hamrozi je původním povoláním ekonom. V posledních měsících se ale „na plný úvazek“ věnuje putovní výstavě Bible včera, dnes a zítra, kterou mohou od úterka zhlédnout i návštěvníci Galerie města Přerova. Co ho k výstavě přivedlo, jak sháněl jednotlivé artefakty a jak dokáže Bible změnit život, prozradil v následujícím rozhovoru.

Petr Hamrozi | Foto: DENÍK/Pavla Kubištová

Co vás přimělo k myšlence začít shromažďovat a vystavovat bible? Jste věřící?

Původně věřící nejsem, teď už jsem. Ta myšlenka přišla od Pána Boha, ne z mé strany. Vzniklo to tak, že jsme přemýšleli, jak pomoci našim známým hlavně v moravskoslezském regionu, kteří měli těžkosti.

Dařilo se vám majitele přesvědčit, aby vám půjčili něco ze svých sbírek? Neměli strach vám knihy svěřit?

Je to pro ně cenná věc, ale problém to nebyl. Vyhlásili jsme, že výstava se připravuje, a že bychom byli rádi, kdyby se lidé zapojili. A pak se mi stala třeba taková věc, že jsem přišel v sobotu domů a přede dveřmi ležela taška s biblemi a mně trvalo, než jsem zjistil, od koho byla.

Rozšiřuje se sbírka zapůjčených knih od doby, kdy putovní výstava začala?

Ano. Je to vše ze soukromých sbírek, hlavně ze severní a střední Moravy, ale i z jižních Čech, ze Slovenska. Sbírka se pořád rozšiřuje, spoustu biblí máme i doma, ale z prostorových důvodů je všechny nevystavujeme. Do budoucna máme i tu myšlenku, že bychom vytvořili muzeum Bible.

Může výstava přilákat i nevěřící? Co v ní mohou nalézt?

Myslím, že v ní všichni mohou něco nalézt, podívat se na ni z různých uhlů pohledu. Pokud se někdo zajímá o historii, budou ho zajímat historické materiály, bible ze 16. století. Jinak se na výstavu bude dívat člověk, který je věřící, který Bibli zná. Člověk, který není věřící, ale zažívá těžkosti, ať už v pracovním nebo osobním životě, může získat jistoty. To je právě jedna z těch úžasných věcí na Bibli.

Změnila nějak výstava i váš život?

Ano, určitě, a hodně. Na jedné straně si uvědomuji, že je tu v České republice řada lidí, kteří nemají žádnou jistotu. Jsou pěkně upravení, mají drahé mobily, ale pod tou skořápkou jsou to lidé, kteří něco hledají. Na druhé straně je to obrovská výzva, – že potřebují pomoc. Pak chodí spousta lidí, kteří jsou vysoce postavení – starostové, ředitelé, kteří to mají také těžké a také potřebují nějaké jistoty. Těm se snažíme ukázat, že vždy je řešení.

A jaká je vaše původní profese?

Ekonom.

Jak se z ekonoma stane člověk, který sbírá a vystavuje bible?

Delší dobu jsem podnikal, věnoval se určité oblasti a zároveň dělal tuto výstavu. Zájem o ni byl ale tak obrovský, z České i Slovenské republiky, od křesťanů i nekřesťanů, i od nevěřících lidí. A díky Bohu se do toho zapojili i lidé, kteří chtějí podporovat dobré věci a kteří, i když to není vidět na první pohled, s výstavou hodně pomáhají.

Jsou s vystavenými knihami spojené i nějaké příběhy?

Je tu Bible, která na první pohled nevypadá moc dobře, její vazba je jen provizorně udělaná. Patří jedné paní z jižního Slovenska, od Lučence. To je hodně problematická oblast s vysokou nezaměstnaností. Paní, o které mluvím, je starší Romka, a jak sama říkala, žila dřív ve velkém bahně – alkohol, drogy, nezaměstnanost, takový začarovaný kruh. Jednoho krásného dne šla a našla tuto knihu na smetišti. Začetla se do ní a začalo se jí to líbit. Teprve později zjistila, že je to bible. Začala přemýšlet nad tím, co v ní je, a její život se začal měnit k lepšímu. Dnes žije úplně jinak, spořádaným životem, ze kterého by si hodně lidí mohlo vzít příklad.

A ona vám svoji bibli svěřila?

Byli jsme u nich doma a ona mi vyprávěla svůj příběh. To bylo úplně úžasné, jak jí ta bible pomohla, jak jí doslova změnila život. Nakonec mi řekla: že jsi to ty, půjčím ti ji, ale střež ji jako oko v hlavě!

Máte tu i Nový zákon na cigaretovém papírku…

Je to část Nového zákona, Markovo evangelium. V roce 1958 ho přepisoval politický vězeň Arnošt Pernický ve věznici na Mírově. Je to velmi zvláštní, protože mnozí z politických vězňů byli zavřeni právě proto, že věřili v to, co je v Bibli, že podle ní žili. A ty těžké situace, které prožívali, zvládali pak právě díky bibli. My jsme ho dostali zapůjčené od jednoho přítele rodiny.

Na jaké další zajímavosti se návštěvníci mohou těšit?

Z historického hlediska jsou nejcennější bible z 16. století, z roku 1549 a 1556. Jsou to originály ve staročeštině, k nimž máme i takovou pomůcku, přepis písmen.

Je tu i Bible namočená do vody.

Ano, tu namáčíme už půl roku a nevadí jí to. Je to velmi zajímavá věc. Další zajímavostí je třeba bible vydaná v roce 1968 v Moskvě, což byla doba pro vydávání takové literatury hodně náročná. Pak je tu svitek přivezený z Izraele, miniaturní bible velká 33 milimetrů, nebo příběhy z Bible psané pro děti v češtině a romštině. Máme tu i bibli v esperantu a kancionál a bibli černošského kmene Zulu.

Jak se k vám dostaly tyto knihy?

Půjčil mi je jeden známý, který je dostal od věřícího pána, který byl vyslancem Jihoafrické republiky v České republice. Další zajímavostí je bible zapůjčená ze Švýcarska. Váží sedm a půl kilogramu. Bible má 66 knih a zde je každá z nich psaná jiným jazykem – arabsky Skutky apoštolů, Izaiáš v angličtině, Lukáš v turečtině…