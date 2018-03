Běžci podpoří malého Tobiáška, akci vymysleli žáci v Oseku

Běhání má, jak je známo, blahodárné účinky pro tělo. O to lepší je pocit, když sportováním může člověk pomoci jiným. A Přesně takovou příležitost budou mít ti, kteří dorazí v sobotu 21. dubna k sokolovně v Oseku nad Bečvou, kde se od 12 hodin uskuteční již druhý ročník charitativní akce Běh pro Tobiáška.

Malý Tobiášek se akce v minulém roce zůčastnil i se svojí maminkouFoto: archiv ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou

První ročník vymyslely a uskutečnily děti ze Základní a mateřské školy v Oseku nad Bečvou.

„Loňský první ročník byl velmi úspěšný. Letos se s pořádáním škole pomůže firma, která pořádá první ročník závodu Best Run,“ informovala ředitelka školy Zuzana Kotíková. Firma navíc zdarma zapůjčí zájemcům testovací boty.



Výtěžek ze startovného a dobrovolných darů bude použit na rehabilitace a lázně pro Tobiáška, který od narození trpí mozkovou obrnou. V minulém roce se podařilo vybrat přibližně 24 tisíc korun.



Závodit se bude na třech různých trasách. První měří 1 600 metrů, zúčastnit se jí mohou předškoláci a žáci od 7 do 9 let. Druhá, 3 200 metrů dlouhá trasa, je určena žákům od 10 – 12, 13 – 15 let. Dva okruhy po uzavřené komunikaci mohou zdolat i dospělí.

Nejdelší „disciplínou“ je desetikilometrový závod, který bude veden po silnici 3. třídy, Osek – Veselíčko a zpět, a to za plného provozu. Kapacita této disciplíny je omezena na 300 závodníků. Prvních stovka registrovaných obdrží sportovní čelenku. Měření časů bude zajištěno pomocí čipové technologie u všech tratí a kategorií.



Žáci ve škole podpořili Tobiáška již dříve, a to sběrem vršků od PET lahví.





Čtyřletý Tobiáš Buričan se narodil jako zdravý chlapeček, v prvním roce života se u něj projevila dětská mozková obrna. Rodiče se tak dlouho nemohli radovat z jeho prvních krůčků, ty dneska zvládá jen díky speciálním pomůckám. S nápadem pomoci prostřednictvím sportovní události přišly členového studentského parlamentu Základní a mateřské školy v Oseku nad Bečvou.