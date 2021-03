Bohatý spolkový život, slavní rodáci, na které v obci nezapomínají, ale i tradiční akce jako je třeba soutěž o nejlepší pálenku Beňovský slivkošt. Přestože společenský život v Beňově ochromila koronavirová pandemie, starosta obce Ivo Pitner věří, že kulturní akce, které Beňovu před lety přinesly modrou stuhu v soutěži Vesnice roku, znovu ožijí.

Starosta Beňova Ivo Pitner | Foto: Deník/Jiří Kopáč

Kdybyste chtěl jako první muž radnice do Beňova přilákat návštěvníky ze vzdálenějšího okolí, co byste jim v obci ukázal?

Největším lákadlem pro poutníky a věřící je samozřejmě osobnost arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, která do Beňova stále přitahuje spoustu lidí z různých koutů naší republiky, ale i ze zahraničí. Protože se jeho rodný dům v obci bohužel nedochoval, nachází se dnes v místech, kde kdysi stával, alespoň památník. Významného beňovského rodáka připomíná i malé muzeum, které je hojně navštěvované věřícími. Bylo otevřeno na místní faře v roce 1993, v roce 2007 zrekonstruováno a obnoven jeho depozit, který instalovala historička Zdeňka Mollinová. V první místnosti se nacházejí věci národopisného významu a vztahující se k historii obce. V dalších dvou je pak depozit, který dokumentuje život slavného rodáka. Jsou zde uloženy třeba kopie vysvědčení arcibiskupa A. C. Stojana, kancionály, předměty z jeho pozůstalosti, modely jeho bust a také jeho pomníku, dále obrazy, liturgické předměty, knihy, ornáty a dary, které mají přímý vztah k jeho osobě. Kromě muzea bych vyzdvihl také památnou Stojanovu lípu vedle kostela, která v roce 2007 zvítězila v anketě Strom roku. Letos bychom ji chtěli trochu přistřihnout a provést pod dohledem památkářů její ořez, protože větve už zasahují do věže kostela a na faru. Plánujeme také projekt na renovaci památníku arcibiskupa Stojana.