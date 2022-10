Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Nechal jsem už v pátek vyhlásit obecním rozhlasem, že se poběží Velká pardubická, a ať se lidi dívají na televizi. Start Sacamira dokonce na dědině přerušil fotbalový zápas. V neděli ve čtyři hodiny odpoledne, když legendární dostih začal, byla tribuna prázdná a všichni sledovali televizi,“ líčí atmosféru v obci starosta Beňova Ivo Pitner.

Ten si prý velkého úspěchu Jezdeckého oddílu v Beňově, který má téměř šedesátiletou tradici, nesmírně cení.

„Už teď se snažíme na činnost oddílu finančně přispívat, ale tento výsledek je určitě další motivací. Ještě nám ani pořádně nedochází, jak velký ten úspěch je,“ dodává.

VIDEO: Tohle je Sacamiro! Odepisovaný kůň z Beňova třetí ve Velké pardubické

Podle předsedy Kamila Bukvy funguje Jezdecký oddíl v Beňově od roku 1964.

„Letos to bylo potřetí v historii, co měl koně na Velké pardubické. Před pětadvaceti lety startovala Hřivna, která byla pátá. To, co se ale podařilo letos, hned tak něco nepřekoná. Maková panenka má za sebou skvělou sezonu - dvakrát byla v závodech první a jednou druhá. Aspoň už v Čechách ví, kde Beňov je,“ směje se.

Fandit jela celá vesnice

Právě Makovou panenku přijeli podpořit do Pardubic fanoušci, kteří dorazili autobusem v hojném počtu.

„Autobus vypravil majitel Makové panenky z Roštění a fandit jela skoro celá vesnice. V autobuse bylo asi čtyřicet lidí a bečka piva. Mnozí si vsadili a vyhráli, takže euforie z vítězství byla opravdu velká. Když jsme se včera v noci vrátili, tak nás ve stáji v Beňově vítal obrovský uvítací transparent na vratech,“ líčí trenérka Eva Petříková.

Velkolepé přivítání ji čekalo také na Střední zemědělské škole v Přerově, kde učí.

„Pan ředitel mi donesl kytici, velké gratulace byly ode všech, takže jsme si to užili. Jsme malá stáj, dáváme tomu všechno a takový obrovský úspěch nás zase nakopne na hodně dlouho,“ uzavírá.