„Benefiční akce se koná už osmým rokem, loni jsme ji ale kvůli covidu museli přesunout až na říjen. Letos máme dobrý termín, co se týče počasí, ale zase méně příznivější s ohledem na fotbal - hráčům už totiž začala liga. Lidé ale rozhodně nezůstanou o nic ochuzeni, protože dorazí známí hokejisté a zapojí se i ligoví hráči házené z Cementu Hranice,“ přiblížil Pavel Novák.

Na benefici v Kozlovicích nebudou chybět známí hráči a odchovanci přerovského hokeje Tomáš Kundrátek, Martin Zaťovič či Jan Švrček.

„Novinkou je letos autogramiáda, na kterou se nám snad podaří dopravit do Přerova i vítězný extraligový pohár, který získali hokejisté a přiveze ho Tomáš Kundrátek. Ten přislíbil dovézt také medaili z mistrovství světa ve Finsku,“ zmínil. Známý fotbalista Filip Novák zase na benefici zapůjčí turecký ligový pohár.

Program bude nabitý celý víkend. V sobotu 2. července od 14 hodin zabaví nejmenší a jejich rodiče Rodinný den plný soutěží. „Tuto část odpoledne završíme dětskou tombolou, v níž bude spousta hraček. Loni se tato akce velmi osvědčila a byl jsem sám překvapený, jak obrovský měla úspěch,“ vzpomněl Pavel Novák.

Od 16 hodin následuje zlatý hřeb - fotbalové utkání hvězd. Autogramiáda a fotokoutek s trofejemi následuje v 18 hodin a den uzavře od 19 hodin distotéka a rockotéka s Rádiem Haná.

Stejně lákavý je i nedělní program, během kterého to na pódiu rozparádí televizní Šlágr Parta. Na své si tedy přijdou hlavně senioři a milovníci dechovky.

„Televize Šlágr přispívá na dětskou onkologii Fakultní nemocnice v Olomouci, a proto plánujeme velký koncert,“ prozradil Pavel Novák.

Koncert potrvá od 15 do 18 hodin.

„Vystoupí na něm spousta interpretů a dorazí celá Šlágr parta s Karlem Peterkou. My to budeme s Petrem Šiškou uvádět jako Šlágr kluci a předpokládám, že na koncertě vystoupí i známá heligonkářka Vlasta Mudríková. Budou to tedy tři hodiny nadupané muzikou, pokud to bude lidi bavit a vyjde nám počasí,“ slibuje.

Peníze poputují na dětskou onkologii - konkrétně sdružení Šance, které pomáhá rodinám, jež se starají o onkologicky nemocné dětské pacienty. Organizátoři kozlovické akce Na dětech záleží jim předají symbolický šek.