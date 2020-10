V Kozlovicích voda na hřiště prosakuje přes valy, které byly postaveny po povodních v roce 1997. Od dalšího zaplavení v roce 2010 byla u pažitu vybudována odtoková roura, také přes ni se voda protlačila přímo na hřiště.

„Kdybychom tady ty valy neměli, tak je to zatopené celé. Voda se teď na hřiště dostává zespodu. V roce 2010 to ale provalilo břeh úplně. Klidně se může stát, že se to sesype a vlétne to tam. Snad ne,“ doufá předseda FK Kozlovice Lubomír Korytko.

Tomu teď nezbývá než čekat, až se sníží hladina řeky Bečvy. Teprve poté mohou v Kozlovicích začít odčerpávat. „Máme tam udělaný ještě jeden odtok, ale to musí být prázdný kanál za hřištěm. Kdybychom přečerpávali teď, tak se nám ta voda bude vracet. Čekáme, až to opadne, ale zítra má zase začít pršet. Já si myslím, že se na hřišti voda bude držet do příštího týdne,“ odhadl Lubomír Korytko.

Ten zároveň věří, že žádné závratné škody klub neutrpí. Hlavně díky tomu, že na vyklízení restaurace či šaten naštěstí nedošlo.

„Může se stát, že se nám závlaha hřiště zanese blátem. To by se pak musela rozebrat a vyčistit. Teď neodhadnu, kolik by to stálo. Doufám, že trávě se nic nestane,“ dodal předseda FK Kozlovice.

Až se vodu přeci jen podaří odčerpat, klub prý zorganizuje brigádu.

OHROŽENA I NOVÁ TENISOVÁ HALA

Stejné vyhlídky na víkend plánuje přerovský tenisový klub. Bečva totiž zhruba ve stejnou dobu v noci zaplavila nejen kurty areálu TK Precheza, ale také část zázemí.

„Už ve středu se nám voda vracela zpátky dvěma kanály. Později to ven valilo bohužel dalšími. Teď tady máme hasiče,“ hlásila ve čtvrtek dopoledne Daniela Huťková, manažerka TK Precheza Přerov.

Hasiči do kanálů instalují nafukovací „zátky“, které mají odtoková místa ucpat. Úkol je jasný – voda se nesmí dostat do nově postavené tenisové haly.

„Máme pod vodou žákovskou šatnu, správcovnu, masérnu a samozřejmě kurty. Uvidíme, jak budou vypadat, co s nimi udělá bahno. V šatnách a sprchách se mohou zvednout kachličky, je tam asi dvacet až třicet centimetrů vody. Hlavně řešíme, aby to nenateklo do haly,“ upřesnila Daniela Huťková.

O něco lépe jsou na tom vedlejší kurty na pozemcích města Přerova. Ty sousedí s halou TJ Spartak Přerov, u které je voda odčerpávána už od středy. Kromě zalití haly hrozilo i zatopení hotelu Jana.

CO HŘIŠTĚ V BRODKU A HALA V ŽERAVICÍCH?

Asi nejvážnější byla situace v Brodku u Přerova. Dle starosty Romana Zbožínka se ale Olešnice fotbalovému hřišti vyhnula.

„Nebyl jsem tam, ale myslím, že tam žádná újma nenastala. Obcí nám protekla voda, která se vylila do polí. Zasáhla asi třicítku domů,“ řekl starosta.

Oddechnout si mohli také házenkáři SK Žeravice. Na konci září slavnostně otevřená hala byla už ve středu ohrožena Olešnicí, která Žeravicemi protéká v bezprostřední blízkosti nového svatostánku.

„Vše dobře dopadlo i díky včasné mobilizaci dostupných členů klubu a pomoci hasičských jednotek. Velké díky všem kdo pomohli,“ napsali ve čtvrtek na sociální sítě zástupci SK Žeravice.