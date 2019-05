Bečva je zatím klidná a podle prognóz vodohospodářů by měla dosáhnout nejvýše prvního stupně povodňové aktivity – tedy bdělosti.

Naproti tomu Morava v Moravičanech by díky vydatným srážkám v Jeseníkách mohla vystoupat až na třetí stupeň.

„Situaci bedlivě sledujeme a s ohledem na aktuální předpověď očekáváme, že na tocích v Jeseníkách a Beskydech dojde k dosažení prvního stupně povodňové aktivity a na některých místech i druhého. Podle předpovědi meteorologů má být dosažen třetí stupeň na Moravě v Moravičanech, aktuální vývoj tomu ale neodpovídá,“ shrnul mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Pracovníci Povodí Moravy jsou podle něj v terénu a v případě nutnosti budou v obcích svolány povodňové komise. Vodohospodáři už začali preventivně upouštět prostor vodní nádrže Karolínka v Povodí Bečvy.

Dlouhodobé sucho ale způsobilo, že na některých tocích vzestup hladiny řek vůbec nezaznamenali - většinu srážkových úhrnů totiž absorbovala půda.

„Například na Jižní Moravě máme řadu profilů, kde je stále sucho. Aby se dohnal deficit v podzemních vodách, muselo by spadnout výrazně více srážek po dobu následujících pěti let,“ konstatoval.

Zatím bdíme

Na Bečvě v Dluhonicích je situace klidná a výška hladiny řeky se ve středu dopoledne vyšplhala jen na 130 centimetrů.

„Zatím bdíme, protože podle prognóz by měla Bečva vystoupat maximálně na první stupeň - tedy bdělost,“ shrnul Pavel Juliš, šéf odboru Stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu.

Přerov v současné době chrání před padesátiletou vodou dvě zídky - jedna u firmy Kazeto, druhá na nábřeží Edvarda Beneše. Na nábřežní zídce se ale před časem objevily praskliny.

„Jednáme s Povodím Moravy o její opravě. Podstatné je, že by praskliny neměly mít na funkci zídky vliv, to znamená, že by jimi voda neměla prosakovat,“ ujistil náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

Například v Troubkách, které byly postiženy v roce 1997 katastrofálními záplavami a v roce 2010 padesátiletou vodou, ale na protipovodňová opatření stále čekají.

„Jsme chráněni pouze historickým selským valem v lokalitě Závalí,“ přiznal starosta obce Radek Brázda.

Historický selský val obnovili lidé z Troubek „svépomocí“ po povodních v roce 2010, ale podle přerovského magistrátu byla stavba vybudována bez povolení a nachází se na pozemcích, jež jsou v majetku města.

„Po vzájemné shodě došlo k prodloužení stavby až do roku 2020, takže by selský val pomohl v případě dvacetileté vody. Na realizaci velkých protipovodňových opatření v Troubkách ale teprve čekáme,“ uzavřel starosta.