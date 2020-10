Výška hladiny na Bečvě v Dluhonicích dosáhla v pátek dopoledne 275 centimetrů, což je o tři metry méně než ve čtvrtek, kdy voda atakovala třetí stupeň.

Opadla i Olešnice, kde hladina postupně klesá. Morava je ale stále na druhém stupni a voda se tu drží.

V Kojetíně se řeka Morava rozlila na několika místech a zaplavila především sportovní areály.

„Naštěstí zafungovala protipovodňová opatření, která byla ve městě realizována zhruba před deseti lety, takže se koupaliště a rodinnou zástavbu podařilo ochránit. Ještě pořád dochází k rozlévání, ale mimo obytnou zástavbu. Zaplavený byl jeden dům v ulici Závodí, vodu ve sklepech dalších ani nepočítáme,“ řekl starosta Kojetína Leoš Ptáček.

Přestože se podle něj výška hladiny Moravy postupně snižuje, stále není vyhráno. V Kojetíně prší a prognóza deštivého počasí je i na víkend.

„Máme zatopenou loděnici, přístupové cesty, pod vodou je i rozestavěné Biocentrum, kde je stavební mechanizace ponořená do vody. Fotbalový stadion, loděnice - to všechno jsou areály v zátopovém území a byly zaplavené,“ dodal starosta s tím, že škody půjdou do stovek tisíc korun.