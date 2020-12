Tým odborníků se má poprvé sejít ještě v prosinci. Má suplovat vyšetřovací komisi, nebo bude jeho cílem změna legislativy?

Sestavila jsem expertní tým z lidí, o kterých si myslím, že jsou to specialisté ve svém oboru. Příběh Bečvy a ekologické havárie, ke které došlo 20. září, odkryl řadu slabin v systému, jak řešit havárie na řekách. Když jsem se do toho pustila, problémy se rozkošatily a najednou je jich velmi mnoho. Expertní komise má za cíl na základě poznatků z této havárie a nejasností, které jsou v šetření případu, napravit legislativu, ale i metodiku - případně zajistit lepší součinnost úřadů a institucí státu pro takové případy.

Co by se konkrétně mělo změnit? Je stávající legislativa děravá?

Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-UvírováSpíše je to tak, že na spoustu věcí nepamatuje. Nechala jsem si udělat právní analýzu, na které budeme dále pracovat, abychom pojmenovali ty největší problémy. Stávající zákon o vodách například říká, že se v případě havárií na tocích postupuje „přiměřeně“ jako při povodních. Přitom ze zkušenosti víme, že povodně mají zcela jiný charakter - zasedají komise, počítá se se stupni povodňové aktivity, víme, kde jsou záplavové zóny a podobně. To je o něčem úplně jiném, než je ekologická havárie na řece nebo kontaminace povrchového toku chemikálií. Při kontaminaci toku nemohou povodňové komise vůbec fungovat, protože s tím nemají žádnou zkušenost - a hlavně na to nejsou připraveny. Samotný zákon, když říká, že se postupuje přiměřeně jako při povodních, nevystihuje pravý stav věcí. Je to velmi vágní a nedostatečné.

Odstraňování následků úhynu ryb bylo v první fázi pouze na rybářích a hasičích. Místo toho, aby se dal do pohybu funkční systém, se jen improvizovalo. Tuny ryb sbírali z vody a odváželi do kafilérií zdrcení rybáři, výsledky rozborů vzorků se veřejnost dozvěděla se zpožděním. Může to nakonec vést k tomu, že policie nebude mít dostatek důkazů, aby pachatele usvědčila?

Navštívila jsem obce s rozšířenou působností, které byly havárií nejvíce dotčené - Valašské Meziříčí, Hranice nebo Lipník - a probrala s nimi, jak celý zásah probíhal. Setkala jsem se i se zástupci Povodí Moravy a krajských úřadů. S lidmi, kteří byli kompetentní a za úřad se účastnili nápravy havárie. Z toho mi vyplynula řada věcí. Všichni ti, s nimiž jsem hovořila, mi potvrdili, že se až ve čtvrtek ráno dozvěděli, že látka, která kontaminovala Bečvu, je kyanid. My jsme tedy od neděle, to znamená de facto pět dní, nevěděli, co Bečvu otrávilo. Není přece možné, aby trvala identifikace látky, která zamořila Bečvu, pět dní. To je tedy první balíček problémů, kterými se budeme zabývat. Víme, že má mít Povodí Moravy operativní službu, která má zajišťovat analýzy a odběry těchto vzorků. Víme, že i policie má takovou kriminální službu, která trvale operativně zajišťuje rozbory vzorků. Určitě tu byli i hasiči, kteří je odebírali. Bohužel - všichni se tuto informaci oficiálně dozvěděli až ve čtvrtek ráno.

Selhala tedy koordinace?

Nezafungovala tak, jak měla, jinak bychom výsledky vzorků museli dostat rychleji. Systém by měl fungovat tak, i podle platných právních předpisů, že na vodoprávních úřadech mají k dispozici všechna rozhodnutí, která vydají pro vypouštění odpadních vod. A na základě těchto rozhodnutí a havarijních plánů firem bychom měli mít velice rychle informaci, jaké možné látky se mohou v profilu jako kontaminant objevit. Další pomocnou metodou je i identifikace otravy ryb, to znamená makroznaků, které ryby na první pohled vykazují. A to všechno může sloužit k tomu, že se zúží rozsah potřebných analýz, které budou provedeny, rozsah možného chemického znečištění, a tím rychleji může být identifikace provedena. V tomto ohledu bohužel systém nefungoval. Máme metodiku, která byla zpracována panem Soldánem na Výzkumném ústavu vodohospodářském, a ta má speciálně pro kyanidy popsané indikátory toho, jak je rozpoznat. Je tady řada různých institucí, které mají laboratoře. Není možné, abychom se pro příště, když se stane taková havárie na povrchových vodách, dozvěděli, co je to za látku, až za pět dní. I proto budeme hledat způsoby, aby se podařilo provést analýzu vzorků v co nejrychlejším čase - pokud možno do několika hodin. V týmu jsou tedy i odborníci, kteří se zabývají touto problematikou. Druhá věc je pak spolupráce mezi jednotlivými úřady - právní předpisy totiž nedávají jednoznačné stanovisko, kdo je za co odpovědný. Výklady úřadů, se kterými jsem se setkala, jsou opravdu velmi rozdílné, a legislativa tomu trochu nadbíhá.

Neustále se diskutuje o kompetencích, které má vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad a inspekce životního prostředí. Každá z těch institucí si hájí svou pozici, ale podle právních předpisů to provázané není.

Rybáři, kteří tuny ryb odváželi do kafilérií, nakonec museli likvidaci platit ze svého. Je to v pořádku?

Hrazení nákladů na likvidaci ryb je další věcí, na kterou jsem narazila. To je také velice zajímavé. Úřad může rozhodnout o tom, že pověří někoho, aby likvidaci prováděl, a pak hradí náklady. Jenže ten úřad nikoho nepověřil. Z hlediska hrazení nákladů na likvidaci tedy není situace zcela vyjasněná a zatím ke škodě rybářů, kteří museli tyto finance vynaložit a stále vynakládají.

Jak vnímáte fakt, že se z ekologické havárie stalo politikum?

Někteří politici vládních stran se zlobí, že je kauza zpolitizovaná, ale přitom oni sami tuto kauzu zpolitizovali vlastními vyjádřeními, které bezprostředně po havárii vydávali. Ve kterých se zcela bez podkladů a informací snažili chránit firmu pana premiéra. To byl počátek toho, že se celá kauza zpolitizovala. Ani tajení informací policií není zrovna šťastné. Chápu, že probíhá přípravné řízení, ale bezpochyby informace, které jsou tajeny, nejsou tím, co by mohlo zmařit vyšetřování. Vždy, když něco tajíte, se více zvyšuje nedůvěra a množí se různé spekulace. Musíme tuto ekologickou havárii brát jako velké poučení a varování.