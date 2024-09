Úředník/ce pověřený výkonem činností zkušebního komisaře a komplexního posuzování technické způsobilosti vozidel Nástup možný i dle dohody. Požadujeme: ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou – technického zaměření výhodou; všeobecný přehled právních předpisů (zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) a zákona 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vše v platném znění); praxe ve veřejné správě v dané problematice výhodou; schopnost samostatného rozhodování, asertivita, komunikační schopnosti, spolehlivost, psychická odolnost; flexibilita, vysoké pracovní nasazení, dobré organizační schopnosti; znalost práce s výpočetní technikou – Microsoft Office; zkouška zvláštní odborné způsobilosti v dané problematice výhodou; podmínkou je oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny sk. A, B, C a T v době trvání min. 5 let (oprávnění pro sk. C+E, D je výhodou) Místo, způsob a lhůta podání přihlášky do 20.9.2024: - poštou na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 (podací razítko nejpozději s datem 12.8.2024) s označením obálky "NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OD", nebo - odevzdat osobně na Městském úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, podatelně v uzavřené obálce s označením "NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OD" nejpozději do 12.8.2024 do 17:00 hod. Poznámka: požadavky jsou podrobněji specifikovány na webových stránkách: https://www.mesto-hranice.cz/nabidka-prace 23 310 Kč

Detail nabízené práce