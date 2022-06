V Přerově se zatím otevře návštěvníkům pouze venkovní pětadvacetimetrový bazén, ten ve spodní části s atrakcemi a divokou řekou spustí provoz až od poloviny června.

„Na otevření bazénu má velký vliv to, jestli se nám podaří zajistit plavčíky. Máme tu brigádníky, kteří ještě chodí do školy, takže je problém to personálně zajistit,“ řekla pracovnice Plaveckého areálu v Přerově Renata Tšponová.

Venkovní bazén je nyní otevřený v době od 13.30 do 19 hodin, vnitřní jede podle běženého provozu.

„Od poloviny června najedeme na letní režim a venkovní bazén s atrakcemi, divokou řekou a dětské brouzdaliště budou v provozu od 9 do 19.30 hodin,“ zmínila.