Oprava přijde na 11,5 milionu korun a zahájena by měla být ještě v letošním roce.

„Původní obklady stavebníci osekají a železobetonová konstrukce bazénu projde odborným posouzením. Je nutné zjistit, kde dochází k průsaku a tato místa opravit. Oprava zahrnuje i vybourání stěnových trysek a bazénové výpusti. Vana získá nové prvky, a ty budou napojeny na stávající rozvody,“ přiblížila rozsah prací náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO).

Součástí zakázky je i výměna vstupních madel a odbourání stávajících startovacích bloků, které nahradí moderní nerezové bloky.

Projekt za zhruba 630 tisíc korun řeší i opravu bazénových ochozů, které jsou letitým působením vody narušeny.

Přerovský bazén se otevřel veřejnosti v roce 1978 a světle modré obklady, pokrývající dno i stěny, jsou původní.

„Když jsme museli bazén kvůli covidu uzavřít, tak se nám, zatím nevíme proč, vzedmula část dna. Vodu jsme vypustili a část opravili. Jenže za pár týdnů se situace opakovala v jiném úseku. Je zřejmé, že je narušená stará hydroizolační vrstva, která tu byla položena před téměř padesáti lety. Nechceme dojít až do havarijního stavu, kdy by bylo nutné bazén uzavřít, a proto považujeme za vhodné zahájit rekonstrukci co nejdříve,“ řekl Jaroslav Hýzl, jednatel společnosti Sportoviště Přerov, která areál spravuje už čtvrtým rokem.

Odborná firma, která vzejde z výběrového řízení, začne provádět opravy v červnu a potrvají do září. Přes léto je totiž možné využívat venkovní bazény.

Plavecký areál v Přerově prošel větší rekonstrukcí v roce 2011 a vyžádala si náklady za zhruba 60 milionů korun. Součástí úprav byla divoká řeka, Kneippův chodník, opravou prošel i dětský bazén a jeho zázemí.

V roce 2014 získal přerovský plavecký areál titul „Nejekologičtější bazén České republiky“. Ocenění se dočkal kvůli předúpravně vody, která do bazénu neputuje z městského vodovodního řadu, ale místního potoka Strhanec, za ohřev vody pomocí solárních kolektorů, a také za zateplení objektu. Proměnou prošlo i venkovní koupaliště - původně tu byl jen pětadvacetimetrový bazén a brouzdaliště, přibyl nový se skluzavkami a dalšími atrakcemi.