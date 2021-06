Zaplněné parkoviště u lomu ve Výklekách a osecký Jadran, na který míří ve velkém lidé z okolních měst. V kontrastu s tím pak poloprázdný přerovský bazén, kde museli lidé minulý týden předkládat u vstupu potvrzení o negativním testu na koronavirus, očkovací průkaz nebo doklad o prodělané nemoci. Vláda sice od úterý podmínky zmírnila, ale i tak nutnost „razítka“ mnohé odrazuje.

Venkovní bazén Plaveckého areálu v Přerově v pondělí 31. května 2021 - první den znovuotevření | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Návštěvnost bazénu je ve srovnání se standardním provozem, na který jsme byli zvyklí, minimální. Je to díky opatřením, které vláda vyhlásila a my je musíme dodržovat, i když s nimi vnitřně nesouhlasíme. Snad se to teď, když bude nutné předložit jen potvrzení o testování v práci nebo ve škole, trochu zlepší,“ doufá Jaroslav Hýzl ze Sportoviště Přerov, které je provozovatelem plaveckého areálu.