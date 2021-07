„Zaměstnanci bazénu doteď objevují a evidují nové škody, které tu přírodní živel napáchal. K zásahu bleskem do hromosvodu hlavní budovy plaveckého areálu došlo ve druhém červencovém týdnu. Závady zjišťujeme a řešíme postupně - a není vyloučeno, že se další ještě projeví,“ konstatoval Jaroslav Hýzl, jednatel společnosti Sportoviště Přerov, která je provozovatelem plaveckého areálu. Některé atrakce kvůli tomu byly zcela vyřazeny z provozu.

Úder blesku způsobil nefunkčnost pokladního systému na letní pokladně v ulici Brabansko, nešel televizní signál a nefungovalo elektronické zabezpečení zařízení objektu. Mimo provoz byla vizualizace i řízení technologie všech bazénů.

„V celém areálu nešel ani audiosystém, který je řízený z plavčíkárny, nefunkční byl také monitor s kamerovým systém, jenž máme na pokladně,“ doplnil Jaroslav Hýzl.

Některé závady už byly vyřešeny - opravou prošel například spálený řídicí modul měřicího a regulačního systému či spálené pohybové čidlo, nahrazeny jsou zničené televizní kabely a rozvody nebo zesilovač, který má místo v buňce pro plavčíky.

Návštěvníci se ale musejí smířit s tím, že do konce letní sezony nebudou k dispozici některé venkovní atrakce - divoká řeka, hřib nebo trysky na záda.

„Jakmile to bude možné, pustí se odborníci ze specializovaných firem do oprav. Dříve než na podzim to ale nebude, problém je totiž s náhradními díly,“ vysvětlil Jaroslav Hýzl. Škodnou událost řeší pojišťovna.