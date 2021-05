Plavecký areál v Přerově se otevře v pondělí 31. května.

„Návštěvníci budou mít k dispozici pouze pětadvacetimetrový venkovní bazén, ve kterém je voda ohřátá na 26 stupňů. Vnitřní areál ale zprovozníme až 14. června,“ řekl Jaroslav Hýzl ze společnosti Sportoviště Přerov, která je provozovatelem.

Provozní doba plaveckého areálu bude od 31. května do 13. června od 8 do 18 hodin a vstup je možný pouze hlavním vchodem z ulice Kopaniny. Maximální kapacita je 200 osob.

„Jednotné vstupné je 60 korun, a to bez ohledu na dobu strávenou na bazénu, děti do šesti let platit nebudou. Návštěvníci si mohou uložit věci v šatně, ale sprchy musejí být vypnuté, mimo provoz má být i pára a zavřeno bude i občerstvení. Neočekáváme nával, i když bychom si to přáli,“ doplnil Jaroslav Hýzl.

Naposledy byl přerovský bazén otevřený začátkem října, a od té doby prováděli zaměstnanci jen udržovací práce a opravy. Ve venkovním areálu došlo k výměně poškozených kachliček.

Pracovalo se i na koupališti v Penčicích - tam dostal bazén nový nátěr, který by měl odolat vlivům vody. Penčice spustí provoz koncem června.

Kojetín se zajímavou novinkou

Otevřít příští týden se chystají také v Kojetíně. Tam lákají návštěvníky na jednu zajímavost: optické propojení zdejšího koupaliště s hladinou sousedního rybníka. Novinkou je tam i naučná stezka.

„Vodu jsme napustili, bazén vyhřáli a všechno je nachystané. Za normálních okolností bychom otevírali už v pátek 28. května, s ohledem na počasí si ale ještě musíme chvíli počkat. Naším záměrem je zahájit provoz nejpozději v pátek 4. června,“ řekl starosta Kojetína Leoš Ptáček.

Zdejší koupaliště prošlo už před lety modernizací - po celkové rekonstrukci je restaurace, novinkou je ale i beach bar a vybudování beach zóny nebo automatická závlaha travnatých ploch.

Milovníci vodních radovánek se dočkali také nových atrakcí a voda je vyhřívaná odpadním teplem z bioplynové stanice. Návštěvníkům je k dispozici i kemp s chatkami, kde je během letních měsíců stále plno.

„Lidé ocení i optické propojení koupaliště s hladinou sousedního rybníka Na hrázi, což je úplná novinka. Provedli jsme úpravu břehu, redukci zeleně a od loňska je zde i průhledný plot. Dokončili jsme také první etapu naučné stezky,“ přiblížil dále.

Ke zdražení vstupného sice v Kojetíně došlo, ale cena se zvýší jen mírně. Dospělí zaplatí 100 korun, děti a důchodci mají slevu a pro ZTP je koupaliště zdarma.

Hranice: 7. června

Oblíbený areál Plovárna Hranice otevře v červnu.

„Postupně najíždějí technologie, které několik měsíců stály, ale během června spustíme oba provozy - venkovní i vnitřní areál. Novinkou na letním koupališti je beach volejbal,“ přiblížil hranický starosta Jiří Kudláček.

Podle vedoucího provozu Plovárny Hranice Tomáše Plesníka je termínem otevření venkovního areálu 7. červen.

Letní koupaliště nabízí nejen pětadvacetimetrový plavecký bazén se čtyřmi dráhami, ale také výukový nebo relaxační bazén s atrakcemi či samostatné brouzdaliště pro děti.

„Pokud všechno dobře půjde, otevře se koncem června i vnitřní areál,“ upřesnil.

Lipník: Není kam spěchat

Koupaliště v Lipníku nad Bečvou zahajuje až poslední víkend v červnu - přesně v sobotu 26. června.

„Není kam spěchat, s ohledem na počasí. Opravujeme obklady a vodu zatím napuštěnou nemáme. Žádnou větší investici letos nechystáme, protože jsme dělali velkou rekonstrukci v loňském roce. Ta zahrnovala opravu všech budov, šaten, bufetu, ale i výměnu dlažby a úpravu trávníku. Celkem jsme do toho investovali 7 milionů korun,“ uvedl ředitel Technických služeb města Lipníku nad Bečvou Dušan Pořízka.

Na koupališti v Lipníku jsou tři bazény. „Kromě klasické padesátky je zde i cvičný bazén pro děti do 15 let a brouzdaliště. S cenou vstupného hýbat nebudeme - celodenní bude 90 korun, děti zaplatí 50 korun,“ upřesnil.