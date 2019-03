„Jeho výrobce Zdeněk Juřica byl ochoten akceptovat všechny mé náměty, se kterými jsem za ním přišel. Mou představou bylo, aby byl babybox z nerezu, klimatizovaný a s mnohonásobně jištěnou signalizací,“ přiblížil zakladatel babyboxů v České republice Ludvík Hess.

Podle ředitele přerovské nemocnice Jiřího Ševčíka je pomoc dětem, které byly vloženy do babyboxu u bočního vstupu do porodnice, okamžitá.

„Důležité je, co se s dítětem děje po vložení do schránky, a tady je to řešeno velmi dobře. Babybox je součástí dětského oddělení a je přímo napojen na jednotku intenzivní péče, která má nepřetržitý provoz. Dítě je tedy okamžitě vyjmuto z boxu a je mu poskytnuta péče,“ vysvětlil.

Babybox v Přerově už posloužil třikrát a děti z něj byly ve všech případech předány do náhradní péče. „Svou roli tedy určitě naplnil,“ podotkl. Posledním nalezeným dítětem byla loni v květnu malá Ilonka.

Na přerovský babybox už přispěli dobrovolní dárci, z nichž někteří se přišli na jeho uvedení do provozu podívat. Částku 15 tisíc korun darovalo město Přerov, finanční příspěvek poskytli i manželé Čadovi z hotelu Jana, firmy nebo soukromí dárci.

„Mám doma sám malé dítě, takže nevidím důvod, proč nepřispět. Přesnou částku ale prozrazovat nechci,“ řekl třeba Jiří Žlebek z Hranic.

Odložili i dvouletého chlapce

Prvním nechtěným dítětem, které v ČR skončilo v babyboxu, byla v únoru roku 2006 malá Sonička. Zoufalá matka tehdy kvůli tíživé finanční situaci vložila jedno ze svých dvojčat do anonymní schránky v Praze - Hloubětíně. Od té doby až do dnešního dne zachránily babyboxy na mnoha místech republiky život sto osmdesáti pěti novorozencům.

„Snažíme se počet dětí, které rodiče odloží do schránky, zmírnit, ale moc se to nedaří. Jen letos skončilo v babyboxu pět dětí, z toho byl jeden případ opravdu mimořádný. Do schránky v Pelhřimově odložili rodiče téměř dvouletého chlapce,“ řekl Ludvík Hess.

Osudy dětí z babyboxu jsou podle něj různé a s některými dodnes udržuje kontakt. „Vídám se s nimi, protože mě oslovili jejich rodiče. Asi nejsmutnějším případem z poslední doby byl chlapeček, kterého odložili jeho rodiče do babyboxu v Pelhřimově, protože to bylo jejich třetí dítě a rozhodli se, že už ho nechtějí. Dal jsem mu jméno Karel Spěváček - po mém příteli, vedoucím autoservisu,“ zmínil.