„Předpoklad je, že by v roce 2024 probíhala samotná stavba a s ní půjde ruku v ruce i registrace sociální služby Azylové bydlení pro muže a ženy. Budeme se snažit získat registraci této služby a její poskytování bychom zahájili od 1. ledna 2025,“ nastínila Pizúrová.

Dotace z evropských fondů IROP by podle ní mohla pokrýt až 95 procent celkových uznatelných nákladů.

„Projekt byl předschválený pracovní skupinou ITI Olomoucké aglomerace a výrok skupiny zněl, že jej doporučuje k financování. Aktuálně zpracováváme studii proveditelnosti, takže jsme ve velké naději, že by zahájení stavby nemuselo trvat příliš dlouho,“ řekla Alena Pizúrová, ředitelka Charity Přerov.

O nutnosti stabilního zázemí pro bezdomovce v podobě azylového domu jasně svědčí i zkušenosti z nízkoprahového centra Lorenc, které poskytuje služby lidem bez přístřeší v ulici U Bečvy. Jeho součástí je i sedárna, ve které mohou bezdomovci v mrazivých dnech přenocovat, ohřát se tu a najíst.

„Dnes zde máme asi sto padesát klientů, takže pokud bude kapacita azylového domu dvacet mužů a deset žen, velmi rychle se naplní a v podstatě nebude dostačující,“ zmínila Alena Pizúrová.

Romové z Kojetínské ulice, kteří žijí v blízkosti budoucího azylového domu, už před časem vyjádřili svou nespokojenost. Ne, že by jim vadili noví sousedé, ale myslí si, že by finance měly putovat spíše do oprav jejich domů.

„Tady je sto prázdných bytů, ve kterých nikdo nežije. Kdyby ty peníze raději město investovalo do oprav domů v Kojetínské a dali ty lidi mezi nás bydlet, bylo by to lepší,“ řekl jeden z místních Romů Jan Horvát.

„Pro nás by to byli sousedi a ne udělat pro ně konťasy za třicet pět milionů a odloučit je od nás,“ doplnil jiný z místních obyvatel.

Romům vadí zchátralý vzhled domů v Kojetínské ulici a podmínky, ve kterých rodiny žijí. „Pro bezdomovce baráky jsou, ale pro nás nejsou. Za co tady platíme? Že neteče teplá voda?“ rozčilovala se starší žena.

Někteří obyvatelé Kojetínské ulice si zase myslí, že společné soužití nebude dělat dobrotu.

„Z majority se nás nikdo nepřišel zeptat na náš názor, jestli nám to bude vyhovovat, jestli nám to bude nebo nebude vadit,“ zhodnotil mladý Rom.

Problémového soužití se naopak nebojí Štefan Mižigar, který pracuje jako asistent prevence kriminality.

„Nevadí mi to, myslím si, že to bude dobré. Jediné, čeho bych se bál, je to, že si naše děcka nebudou mít kde hrát, protože stavba sebere kus zelené plochy,“ řekl.