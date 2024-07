Byly ve hře i jiné varianty, kde by mohl azylový dům v Přerově vyrůst?

V posledních letech bylo ale v Přerově několik soukromých ubytoven zavřeno, chybí zde také noclehárna. Proto jsme se chopili příležitosti a myšlenky, která vznikla v rámci komunitního plánování, kdy byla jednoznačně identifikovaná potřeba zřízení a provozování ubytování pro danou cílovou skupinu, a to formou registrované sociální služby, ať už azylového domu nebo noclehárny. Projekt podporuje jednu z klíčových aktivit ITI Olomoucké aglomerace - oblast sociálního vyloučení, boj s chudobou a řešení bezdomovectví. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nabízených služeb pro cílovou skupinu a také ke zvýšení kvality života v části aglomerace. Nejvýznamnější podporou pro nás ze strany ITI Olomoucké aglomerace byla možnost využití vyhlášeného dotačního titulu IROP, který řeší zkvalitnění služeb pro danou cílovou skupinu.

Co bylo hlavním důvodem toho, že jste do projektu azylového domu jako charita šli? Charita provozuje od roku 2019 nízkoprahové centrum Lorenc pro osoby bez přístřeší, kde je stabilně evidováno kolem 160 klientů. Někteří z nich mají zájem o bydlení v důstojnějších podmínkách a projevují snahu vrátit se k běžnému životu - najít si zaměstnání a mít se z něj kam vrátit k odpočinku.

Předpokládáte, že se do azylového domu přesunou i klienti nízkoprahového centra Lorenc? A jak je vlastně využíváno lidmi bez domova? Koncem loňského roku bylo uzavřeno na 174 smluv s klienty nízkoprahového centra Lorenc. Předpokládáme, že obyvatele azylového domu budou tvořit převážně klienti z řad našeho centra Lorenc. Protože bude provozován jako sociální služba, chceme s klienty nadále pracovat na řešení jejich životní situace a budou podporováni ve snaze o zařazení do běžného života. V azylovém domě ale najdou ubytování také lidé bez přístřeší, kteří mají zdravotní obtíže, jež je nutné doléčit, což by při nestabilním bydlení nebylo možné. Azylový dům bude v této oblasti spolupracovat s naší Domácí zdravotní péčí, kterou Charita Přerov poskytuje. Dvoupodlažní kontejnerová stavba má kapacitu třicet osob, které budou ubytovány zpravidla na dobu jednoho roku - v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách a navazující vyhláškou.

V jaké fázi je nyní projekt azylového domu? Kdy se začne stavět? Protože se jedná o dvoupodlažní kontejnerovou stavbu, která z technologického hlediska nevyžaduje delší časové postupy, nepotrvá stavba dlouho. Předpokládáme, že by se mohlo začít stavět někdy koncem prázdnin a objekt bude hotový během sto dvaceti dní. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, a poté bude podepsána smlouva. Pak už nic nebrání samotné realizaci. Akce je financována s pomocí evropských peněz, a to programu IROP. Celkové náklady činí bezmála 35 milionů korun a dotační prostředky představují částku 33,2 milionu.

Protože charita nedisponuje vhodným objektem ani pozemkem, oslovili jsme v první fázi město Přerov, které nám nabídlo na odkoupení objekt, v němž se nachází nízkoprahové centrum Lorenc. Po důkladném zvážení všech kladů a záporů jsme ale došli k závěru, že kumulovat dvě sociální služby pro danou cílovou skupinu v klidové zóně u panelového sídliště by mohlo vyvolat nevoli obyvatel, a tím by byl projekt ohrožen. Proto jsme hledali jiné řešení, které se nabízelo výstavbou nového objektu na pozemku ve vlastnictví města, jenž nám byl nabídnut. Pozemek se ale nachází na okraji Přerova ve vyloučené lokalitě, obývané především romskými spoluobčany. Tuto skutečnost vnímáme jako výzvu, které budeme muset čelit. V této lokalitě už ale působí naše dvě sociální služby právě pro Romy - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Průzkumem mínění našimi pracovníky v rámci komunity jsme zjistili, že obyvatelům lokality výstavba azylového domu nijak nevadí a ani cílová skupina pro ně nepředstavuje žádný problém.

Jak bude provoz zařízení financován?

Po dokončení a předání objektu k užívání bude provoz zajištěn skrze financování registrované sociální služby, na základě Pověření k výkonu obecně hospodářského zájmu, především prostřednictvím dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí, Olomouckého kraje a také města Přerova. Předpokládáme, že doba, po kterou budeme poskytovat sociální službu azylový dům, výrazně převýší dobu udržitelnosti projektu.

Jaké jsou další plány charity v oblasti sociálních služeb?

Vždy se snažíme co nejlépe reagovat na potřeby lidí, kteří se náhle ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jí jsou vystaveni delší dobu, ať už v oblasti zdravotní, sociální nebo formou humanitární pomoci, prostřednictvím Střediska materiální pomoci. To poskytuje zdarma potravinovou a materiální pomoc potřebným.

Podílíme se také na střednědobém a akčním komunitním plánování v přerovském a kojetínském regionu. Tím máme dostatečný přehled o tom, jaké služby chybí, a pokud je to v našich možnostech a navazuje to na činnosti, které Charita Přerov poskytuje, snažíme se co nejúčinněji přispět svým dílem ke zmírnění dopadu nedostatečné kapacity služeb.

V návaznosti na projekt azylového bydlení nyní rozvíjíme myšlenku provozování noclehárny v Přerově o kapacitě do patnácti osob. V letošním roce jsme rozšířili působnost centra Lorenc o terénní formu ve městě Kojetín a v příštím roce bychom chtěli, aby zde měla své místo také ambulantní forma služby, která by poskytla lidem bez přístřeší i místo pro osobní hygienu, přípravu jednoduché stravy a krátký odpočinek.

Mezi jinými aktivitami jsme od března tohoto roku začali provozovat CharityTaxi pro držitele ZTP průkazu, v automobilu s úpravou pro přepravu osob na invalidním vozíku. Pro velký zájem chceme cílovou skupinu rozšířit o seniory.

Uvažujete i o dalších službách v návaznosti na azylový dům?

Moc bychom si přáli, aby lidé, kterým bude končit doba pobytu v azylovém domě a budou připraveni na samostatné bydlení, našli vhodné trvalé ubytování, jež by je dále vybízelo k udržení si běžného bydlení, a neupadli kvůli přemrštěným nájmům a jiným požadavkům zpět do situace, v níž se nacházeli před pobytem v azylovém domě. To už ale není v této chvíli v moci Charity Přerov.

Mohou jednotlivci nebo organizace podpořit tento projekt?

Za každý dar jsme velmi vděční. V této fázi stavby by nám pomohly finance na pokrytí pětiprocentní spoluúčasti na celkové hodnotě projektu, což činí přibližně 1,6 milionu korun. Na podzim bude nutné vybavit dům nábytkem a ostatním vybavením. Zde přivítáme i jinou formu příspěvku od firem a jednotlivců, například formou slevy z pořizovací hodnoty vybavení či poskytnutím staršího, zcela funkčního vybavení, nebo i jinak. Na webových stránkách www.prerov.charita.cz je u propagace projektu uveden QR kód, prostřednictvím kterého mohou dárci na projekt přispět libovolnou částkou.