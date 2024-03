Kraslice zdobené různou technikou, pomlázky, ale i velikonoční a jarní dekorace mohou obdivovat návštěvníci Velikonočního salonu, který se koná v prostorách Střediska volného času Atlas a Bios v Přerově. Tradiční výstava velikonočních tradic a výrobků šikovných rukou je k vidění do pátku a od příštího týdne se přesune do malého sálu Městského domu.

Velikonoční salon, který se koná v prostorách Střediska volného času na Atlase, se příští týden přesune do Městského domu v Přerově. | Foto: Deník/Dagmar Rozkošná

Na Velikonoční salon se letos přihlásilo přes osm set dětí z mateřských a základních škol. „Dopoledne k nám většinou chodí organizované skupinky dětí a žáků, odpoledne pak veřejnost. Na výstavě se snažíme návštěvníkům nabídnout klasiku - to znamená tradiční české výrobky, jako jsou různě zdobené kraslice, například voskem nebo slámou. Prostě to, co naši předkové kdysi vyráběli. Je pravda, že je čím dál těžší šikovné řemeslníky najít. Starší lidé nám odcházejí a mladí o tyto činnosti nemají příliš zájem. Za každou novou duši, která nám na výstavu přispěje svým výrobkem, jsme moc rádi,“ řekla Daniela Hrdličková, která výstavu každý rok připravuje.

Přímo k Velikonocům se vážou výrobky z proutí, keramiky, šustí, dřeva, textilie a dalších materiálů. Zajímavostí jsou zdobená pštrosí, husí i křepelčí vejce. Po celou dobu výstavy, která potrvá týden, si mohou návštěvníci také vlastnoručně vyrobit velikonoční či jarní ozdobu.

„Jako vždy nám pomáhají studentky střední pedagogické školy, za což jsme moc vděční, protože bez nich bychom tak velké množství dětí nezvládli,“ doplnila Daniela Hrdličková.

Zpestřením výstavy je rovněž každodenní ukázka řemesel a zdobení perníčků

V pondělí mohli návštěvníci zhlédnout ukázku výroby jarní patschworkové dekorace, v úterý proběhlo zdobení velikonočních kraslic, ve středu se vyrábělo z kamínků a na pátek je naplánovaná výroba kraslic cibulákovým vzorem.