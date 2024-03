„Velmi si vážím toho, že Dagmar Vobecká dala tátovi možnost zaznamenat a zdokumentovat to, jak tento areál původně vypadal. Táta měl obrovský cit pro detaily, barvy, kontrasty a viděl krásu v tom, v čem ji ostatní nevidí. Dokázal najít zajímavá zákoutí a ztvárnit je výborným způsobem. Teď mohou jeho fotky zdobit fabriku a být součástí jejího interiéru. Jsem ráda, že dnes mohu být u toho,“ řekla Majda Slámová.

Prohlédnout si rozlehlý areál slavného podniku přišel i primátor města Petr Vrána. „Terezie Hrubá byla jednou z nejvýznamnějších přerovských podnikatelek a pojmenovali jsme po ní i jednu ze zasedacích místností v In-hubu v Blažkově domě. Dozvěděl jsem se na prohlídce spoustu zajímavostí a věřím, že tyto prostory mohou mít pro pořádání kulturních akcí potenciál. Město tyto akce podpoří,“ řekl přerovský primátor.

Na komentované prohlídce továrny nechyběli ani historici. „Továrnu znám pouze z historických dokumentů a nikdy jsem tu osobně nebyl, je to moje první setkání s tímto prostorem. Přišel jsem hlavně ze zvědavosti,“ prozradil ředitel Státního okresního archivu v Přerově Jiří Lapáček.

Podle něj patřila továrna Terezie Hrubé na počátku minulého století na za první republiky k nejvýznamnějším podnikům ve městě. „Spojení jejího manžela Václava Hrubého, což byl ředitel obchodní školy v Přerově, a Terezie Hrubé bylo velmi šťastné, protože ona byla velmi podnikavá žena a on zase člověk s rozhledem. Právě toto spojení stálo u zrodu slavné továrny,“ zhodnotil Jiří Lapáček.

Továrna byla založena v roce 1906 a hlavními druhy zboží byla zpočátku povidla, marmelády, sirupy a zeleninové konzervy, později se přidaly cukrovinky, čokoláda a další produkty. Továrna Terezie Hrubé začala v roce 1931 jako jeden z prvních podniků v Československu vyrábět zmrzlinu. „Po znárodnění se stala součástí státního podniku Zora Olomouc a výroba zde probíhala ve stále omezenějším množství,“ řekl Lapáček.

V průběhu padesátých a počátkem šedesátých let přerovský závod ještě v omezené míře potravinářské výrobky produkoval, postupně ale došlo k úplnému zastavení výroby. Od roku 1966 zde sídlil podnik Kazeto. Továrna s mnohaletou tradicí tak definitivně zanikla.

Výstava fotografií Jiřího Slámy potrvá v prostorách na Osmeku od 25. března do 30. května. „Přístupná bude od pondělí do středy od 10 do 15 hodin, ve čtvrtek pak od 10 do 17 hodin. Do budoucna jsme otevřeni i jiným autorům a umělcům, dobré nápady podpoříme,“ uzavřela majitelka areálu Dagmar Vobecká.