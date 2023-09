Arcibiskup Stojan bude mít sochu v rodném Beňově. Požehná jí biskup Nuzík

„Mám jen to, co jsem dal chudým.“ Tato slova rodáka z Beňova a jednoho z nejuznávanějších olomouckých arcibiskupů Antonína Cyrila Stojana často připomínal dnes již pražský arcibiskup Jan Graubner. Slavného rodáka bude natrvalo připomínat jeho socha v životní velikosti, které požehná v sobotu během slavnostní bohoslužby v kostele sv. Františka z Assisi v Beňově olomoucký biskup Josef Nuzík. Od úmrtí arcibiskupa Stojana uplyne 29. září přesně sto let.

Muzeum Antonína Cyrila Stojana, 14. března 2021 v Běnově. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň