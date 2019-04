„Odkrýváme prostor mezi lipami na Horním náměstí, kde se v minulosti podle historických kreseb a fotografií nacházela studna. Ta zásobovala měšťany už od středověku pitnou vodou. Původně zde stával i dřevěný altán, který byl přímo nad studnou,“ přiblížil přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Podle něj se podařilo zachytit ve vyrovnávkách několik mincí ze druhé poloviny dvacátého století - tou nejstarší je říšský fenik z roku 1940. Badatelé našli i zlomky keramiky z období novověku.

„Studna ztratila svou funkci na počátku dvacátého století, později bylo Horní náměstí napojeno na obecní vodovod a osud studny už nikoho nezajímal,“ poznamenal.

O studni se začalo více mluvit až loni - a to v souvislosti s lípami uprostřed náměstí, které jsou ve špatném stavu. „Nechali jsme posoudit stav šesti lip a bylo nám doporučeno jejich vykácení - a následně výsadba nových stromů. Aby stromy nebyly stísněné a v budoucnu si navzájem nepřekážely, měly by tam nově zakořenit jen čtyři lípy,“ shrnul přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Následovat by měla úprava terénu, která má zajistit, aby dešťová voda v co největší míře zasakovala do okolí nových dřevin - i proto je třeba vědět, jestli přímo mezi lipami studna je.

„Uvidíme, co průzkum ukáže - až budeme mít výsledky, rozhodneme o dalším postupu. Vyloučeno není ani obnovení nádrže, která tu údajně ještě na začátku dvacátého století byla,“ nastínil náměstek primátora Michal Zácha (ODS).

O chystaném kácení stromů se mluví už od loňského jara. Pro Přerovany je to citlivé téma, protože lípy tady míjí už pátá generace a stromy jsou vnímány jako nedílná součást historického náměstí. Jenže dřeviny jsou ve špatném zdravotním stavu a mohly by ohrozit kolemjdoucí. O jejich vykácení ještě nebylo definitivně rozhodnuto - zástupci města čekají na výsledek archeologického průzkumu.