Dobrčice, Přerov – Šťastná náhoda se postarala o unikátní nález archeologů v Dobrčicích na Přerovsku. Majitel zdejší zemědělské usedlosti zjistil při výkopových pracích, že se v jedné z místností propadá dřevěná podlaha.

Archeologové pak při bližším ohledání domu narazili na ústí podzemní chodby, takzvaného lochu, který ve středověku sloužil jako místo úkrytu nebo zásobník obilí.

„Štěstím pro nás bylo, že se majitel objektu sám zajímá o historii. Jeho dům se nachází v samotném centru Dobrčic, poblíž předpokládané tvrze u místního hostince, a je zřejmě nejstarším v obci, “ řekl přerovský archeolog Zdeněk Schenk. Ten společně s badatelem Janem Mikulíkem zahájil pod hlavičkou Muzea Komenského v Přerově výzkum, který měl záhadu objasnit.

„Už po našem příchodu se pod podlahou obývací místnosti, která se propadla, objevilo ústí jámy o průměru asi devadesáti centimetrů. Zpočátku jsme nevěděli, o co se jedná, ale předpokládali jsme, že to může být systém podzemních chodeb v zemi, jež bývají nejčastěji ze sprašových hlín,“ přiblížil.

Takzvané lochy jsou typické pro celé území Moravy a o jejich existenci hovoří historici zejména v souvislosti s těžbou spraše v Předmostí.

„Vznikaly nejčastěji v období vrcholného středověku, tedy od třináctého století, hloubily se ale i později a můžeme na ně narazit i u budov z 19. století,“ upřesnil.

Do lochů se propadali koně

Důmyslně propracovaný systém chodeb lidé využívali k nejrůznějším účelům. „Některé lochy byly obytné a obyvatelé se v nich ukrývali v neklidných válečných dobách, jiné zase sloužily jako zásobník obilí,“ řekl.

Objevit podobný úkryt je vždy spíše dílem náhody. „Po zániku lochů se totiž většinou otvory ucpaly deskami, nebo přikryly špunty ze slámy. V polích se na ně obvykle narazilo tak, že se do nich propadli koně v době orby, protože prostor zůstává dutý,“ podotkl.

Přerovský badatel Jan Mikulík považuje dobrčický nález za významný. „Je to naše první konkrétní setkání s úkryty tohoto typu, podle všech důkazů ze středověku. Podařilo se nám nalézt stopy středověkého osídlení v samotném centru Dobrčic,“ shrnul Mikulík.

Pamětníci podle něj v historických pramenech zmiňují podobný systém chodeb v Předmostí. „Ve sprašových návějích byly vyhloubeny místnosti a chodby, některé dokonce s vytesanými sedátky. Sloužily lidem jako úkryt,“ konstatoval Mikulík.

Archeologové bádání v Dobrčicích uzavřeli s tím, že zdejší lochy sloužily jako zásobnicové jámy.

„Jedna byla vykopána do hloubky 2,5 metrů pod podlahou, může však dosahovat až hloubky 4 metrů. Další se našla v sousední místnosti a byla kopána ručně do spraše. Jsou zde patrné stopy po nástrojích a na stěně i po louči. Do této jámy se ještě v 19. století ukládalo obilí,“ doplnil ho archeolog Zdeněk Schenk.

A čím je objev tak důležitý?

„Kromě dvou zásobnicových jam se nám podařilo nalézt i odpadní jámu ze 13. století. Ta obsahovala keramiku z období vrcholného středověku a souvisí s počátky založení obce. První písemná zmínka o Dobrčicích totiž pochází z roku 1356, kdy se v historických pramenech píše o středověké tvrzi, vzdálené asi 80 metrů od tohoto domu,“ řekl Schenk.

Archeologové v místech narazili například na zlomky keramického hrnce, ale také mladší keramiky z 16. a 17. století.

„Jedná se o glazovanou keramiku, jako jsou talíře, mísy, hrnce nebo džbány,“ uzavřel Schenk.