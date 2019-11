„To nejzajímavější nás čekalo hned pod svrchní vrstvou, kde se nacházela terénní vyrovnávka z období raného novověku, tedy ze 17. a 18. století. Našli jsme zde soubor stříbrných mincí, z nichž nejzajímavější je tříkrejcar Maxe von Gundolfa z roku 1681, ražený v arcibiskupské mincovně v Salzburgu. Odkryli jsme i zlomky kuchyňské keramiky ze stejné doby,“ přiblížil přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Zajímavé jsou i další artefakty - badatelé narazili na dvoře fary na torzo mramorové sochy světce, která mohla být součástí výbavy interiéru barokního kostela.

„Nejstarší zmínka o kostele sv. Vavřince pochází z roku 1525, kdy byl založen, a v 18. století prošel radikální barokní přestavbou,“ vysvětlil.

Kromě torza sochy světce našli archeologové i ulomené křídlo anděla z mramoru, a pak také část soklu.

„Vůbec nejstarší doklad osídlení nás ale čekal v místě budované retenční nádrže. S velkou pravděpodobností se jedná o sídlištní jámu, zahloubenou do písčitého podloží. Objevili jsme zde zlomky zdobeného hrnce, jehož stáří můžeme datovat do období raného středověku, tedy do 8. až 9. století,“ upřesnil.

Rozsáhlý je i soubor zlomků kamnových kachlů z Kratochvílovy ulice. „Jsou mezi nimi nádherné exponáty se srdčitými motivy z roku 1600. Zajímavostí je i zlomek čelní vyhřívací stěny s vyobrazením mužské postavy v dobovém kabátci. Postava má plnovous, bradku a brýle,“ doplnil.

Původní dlažba i vstup

Poblíž sochy svatého Jana Nepomuckého našli badatelé s pomocí detektoru kovu spodní část křížku typu Caravaca, jenž má původ ve španělském poutním místě. Je na něm i nápis v latině „Pros za mě“.

Archeologové zřejmě odkryli základy původního kostela, jenž byl později přestavěn a zcela se změnila původní orientace stavby.

„Půl metru pod současnou dlažbou mezi kostelem a farou jsme zdokumentovali původní barokní dlažbu, kterou tvořily velké bloky devonského vápence, kladené do písku. Ve stejném prostoru jsme narazili i na základy původního vstupu do kostela,“ doplnil.

Okolí kostela svatého Vavřince připomíná v těchto dnech staveniště - dělníci zde totiž budují retenční nádrž.

„Kanalizace byla tak zanesená a mnohé dešťové svody tak ucpány, že se voda dostávala přímo pod základy kostela a zvyšovala se jeho vlhkost. Dešťová voda tedy byla od památky odvedena,“ přiblížil děkan přerovské farnosti Josef Rosenberg.

V letošním roce začali stavebníci s přispěním města, kraje a dotace ministerstva kultury spravovat také základy kostela a střechu.

„Havarijní stav je zejména na střeše a problémem je statika táhel z barokního krovu,“ uzavřel.