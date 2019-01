Olomouc - Naposledy před letní pauzou bude olomoucký aquapark patřit v sobotu vyznavačům koupání bez plavek. Akce Naturistická Olomouc patří mezi nejnavštěvovanější a nejoblíbenější tohoto typu u nás a pořadatelé opět očekávají pohodovou atmosféru se spoustou zábavy.

Naturisté v olomouckém aquaparku | Foto: www.naturista.cz

Naháčům bude 16. dubna patřit krytá hala i s wellness zónou tradičně od 20 do 23 hodin za zvýhodněné vstupné.

Zájemci se mohou opět těšit na bodypainting, soutěže pro děti i dospělé, aquazorbing či velmi oblíbené saunové ceremoniály.

Otevřený bude opět i průplav do venkovního bazénu a naturisté si budou moci vyzkoušet i netradiční novinku - water orbital, čili trenažér napodobující běh na lyžích ovšem pod vodou.

Koupání bez plavek se v olomouckém aquaparku koná již poněkolikáté, pravidelně pak čtyřikrát do roka. A podle organizátorů pokaždé přivábí nové návštěvníky.

"Je zde nějaké jádro, které se účastní pravidelně, jinak se ale objevuje vždy spousta nových lidí. Atmosférou patří ta olomoucká rozhodně mezi nejpříjemnější akce, které v celé republice pořádáme," pochvaluje si pořadatel naturistického večera Ivo Žurek, provozovatel serveru Naturista.cz.

"Účast je ve srovnání s některými jinými městy pokaždé velmi slušná a hodně lidí se zde také aktivně zapojuje do her a soutěží. V Olomouci je to vždy pohodová rodinná záležitost, většina příchozích jsou páry nebo rodiny s dětmi," uvedl Žurek.

Další naturistické setkání by měl podle něj olomoucký aquapark hostit zase na podzim, v říjnu nebo listopadu.

"V létě ale chystáme ještě druhé pokračování vydařeného naturistického dne na koupališti v nedalekých Kozlovicích u Přerova," předeslal pořadatel.