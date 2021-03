„Lidé přicházeli ve čtvrtek na testy celý den a rychle to odsýpalo. Vše jsme zorganizovali tak, aby se zaměstnanci stihli nechat otestovat ještě před příchodem na pracoviště a s výrobou se začalo včas. Na odběry a vyhodnocování jsme vyčlenili dvě proškolené pracovnice, samotné testy probíhaly hned u vstupu,“ vylíčil ředitel přerovského pivovaru Zubr Tomáš Pluháček. A výsledek?

„Ten mě hodně překvapil, přestože jsme větší virovou nálož nečekali. Měli jsme pár případů v minulých měsících, takže jsem předpokládal jeden až dva záchyty a pro případ nečekaného výpadku jsme měli připravené rezervy. Z necelých dvou stovek zaměstnanců ale nebyl ani jeden test pozitivní na covid-19,“ konstatoval.

Pivovar zakoupil antigenní testy z Německa a odběry se prováděly buď z krku nebo nosu - pracovníci si mohli vybrat. Testování bude v pivovaru probíhat vždy ve čtvrtek, a pokud ho vláda rozšíří na dva dny v týdnu, přibude i pondělí.

„Nesetkali jsme se s tím, že by někdo nesouhlasil. Lidé věděli, že je to povinnost, takže vše proběhlo hladce,“ dodal.

Precheza a Meopta

Větší záchyt nakažených nepotvrdilo ani testování v přerovské chemičce Precheza, která zaměstnává asi 650 lidí.

„Nějaký výskyt pozitivních testů sice byl, ale ne velký – zhruba pod jedno procento. Už dříve jsme ale zavedli taková opatření, aby u nás k šíření nákazy nedocházelo. Obědy třeba zaměstnanci dostávají do jídlonosičů, abychom zamezili setkávání pracovníků v rámci jídelny. Měli jsme vždy spíše obavu z toho, aby k nám nezavlekli nákazu lidé z venku,“ zmínil ředitel přerovské společnosti Precheza Ivo Hanáček.

Testování zaměstnanců podle něj probíhalo ve vyčleněné místnosti a pomáhali s ním firemní odborníci, kteří mají na starosti hygienu práce. „Máme i vlastní systém kontroly i evidence,“ řekl.

Jen minimální záchyt nakažených hlásí největší přerovský zaměstnavatel - společnost Meopta.

„Otestovali jsme všech 1 800 zaměstnanců a v pátek 12. března nastoupili do práce jen lidé s negativním výsledkem. Záchyt byl u nás minimální a pohyboval se pouze v jednotkách lidí,“ upřesnila mluvčí společnosti Vladimíra Hacsiková.

Technické služby: 1-2 procenta

Jen pár nakažených pracovníků potvrdily testy v Technických službách města Přerova.

„Záchyt byl u nás kolem 1 až 2 procent z celkového počtu 160 pracovníků. Testy probíhaly ve speciálně vyčleněné místnosti formu výtěru z nosu. V případě pozitivního výsledku řeší zaměstnanci další postup se svými praktickými lékaři,“ uvedl jednatel technických služeb Bohumír Střelec.

Kvůli zvýšení počtu zaměstnanců v karanténě změnily Technické služby města Přerova provozní dobu skládky v Žeravicích - ta bude od pondělí do pátku otevřena pouze v dopoledních hodinách, a to od 6 do 11 hodin.

Antigenní testování úředníků přerovského magistrátu startuje od středy 17. března a probíhat bude až do pátku, v době od 6 do 9 hodin. „Vzorky odeberou stěrem z kraje nosu zdravotní sestry z přerovské charity. O výsledku budou zaměstnanci informováni do dvaceti minut formou SMS nebo telefonicky,“ doplnila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Negativní výsledek testu umožní zaměstnanci osobní přítomnost na pracovišti po dobu sedmi dní. „Testování zaměstnanců Kulturních a informačních služeb a Městské knihovny zahájíme 24. března,“ uzavřela.