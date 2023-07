Svatovavřinecké hody v Přerově: výstava fotografií Jana Saudka i koncert No Name

„Naše zmrzlina je vařená a ne prášková, s příměsí ovoce. Je bezlepková a snažím se každý den vymyslet něco jiného. Lidé najdou na Facebooku vždy zprávu o tom, na co se můžou zrovna těšit,“ prozrazuje Jakub Holý, který má prodejnu zmrzliny v Kramářově ulici už devět let.

Na tržbách se podle něj v minulých letech podepsal covid. „Zastavil mě a udělal velkou čáru za tím, jak to fungovalo. Minulý rok byla moje nejhorší sezona, i když už bylo po covidu. Lidé mohli poprvé vycestovat do zahraničí a své udělala i stavba průpichu u nádraží, protože i ostatní obchodníci v Kramářově ulici pocítili odliv zákazníků. Letos se to začíná konečně srovnávat, i když nám v dubnu a květnu moc nepřálo počasí,“ dodává Jakub Holý. Otevřeno má od pondělí do pátku v době od 12 do 17 hodin, o víkendech pak od 13 do 17 hodin.

U Kuby, Kramářova ulice, Přerov. Otevřeno: pondělí - pátek: 12 - 17 hod. , sobota a neděle: 13 - 17 hod. Cena malé zmrzliny 29 Kč, střední 39 Kč a maxi 49 Kč.

U Saliho

Velké oblibě se těší také zmrzlina U Saliho, kterou lidé najdou u obchodního centra na Velké Dlážce v Přerově. Majitel a provozovatel v jedné osobě vsadil na pestrost.

„Každý den máme něco jiného. Vymýšlím druhy zmrzlin podle počasí i podle nálady. Když je velké horko, tak nejvíce táhne jahoda, zelené jablko, meloun nebo levandule. U dětí jsou zase oblíbené Kinder bueno, Oreo nebo šmoulová. Velký zájem je i o jogurt a višeň,“ líčí majitel.

Zákazníci si podle něj pochutnají i na slaném karamelu a poptávka je i po zmrzlině Sorbet dračí ovoce. Někoho láká také Red bull či Rafaelo. Za kopeček zmrzliny zde lidé zaplatí 25 korun, k mání je ve stánku také točená zmrzlina a ledová tříšť.

U Saliho, Velká Dlážka, Přerov. Otevírací doba: denně 9 - 21 hod., 1 kopeček zmrzliny: 25 Kč.

Wilsonova „sladká“ ulice

Hned tři prodejce zmrzlin najdou milovníci této sladké letní pochoutky v centru města. A nedá se říci, že by si obchodníci vzájemně konkurovali. I když jsou jen kousek od sebe, zákazníci je navštěvují ve velkém.

První prodejce zmrzlin je na Žerotínově náměstí ve směru do Wilsonovy ulice. Zákazníci se u skleněné vitríny se zmrzlinami rychle střídají a je z čeho vybírat.

„Teď, když je velké horko, jsou nejvíce žádané veganské zmrzliny. Sorbet mango, lesní plody nebo pistácie. Přes celý rok děláme padesát druhů, mezi nimi i ty méně obvyklé - mák, kokos, máta s čokoládou. Hodně táhne i slaný karamel,“ líčí majitel Elfat Selmani. I když dostanou lidé do kornoutku jen kopeček a není zde točená zmrzlina, zájem je velký. Cena za kopeček zmrzliny se liší - záleží na druhu. Lidé zaplatí od 25 do 30 korun.

Veis Gelato, Žerotínovo náměstí, Přerov. Otevírací doba: pondělí - sobota: 9 - 20 hod., neděle: 11 - 20 hod. Cena za 1 kopeček: 25 až 30 Kč.

Dolce Fredo - Aida

Na skvělé zmrzlině si pochutnají zákazníci také v cukrárně Dolce Fredo - Aida na rohu Wilsonovy a Jiráskovy ulice. „Máme lískový oříšek, slaný karamel, čokoládu, jogurt, punč, vanilku, citron, ale i zelené jablko, borůvku. Nejvíce se letos prodává jogurtová,“ líčí majitel. Za kopeček zaplatí zákazníci jednotně 20 korun a zájem o zmrzlinu si provozovatelé pochvalují. „Když je velké vedro, tak denně prodáme tři sta až pět set kopečků,“ prozrazují.

Dolce Fredo - Aida, Wilsonova ulice, Přerov. Otevřeno: pondělí - neděle: 8 - 22 hod., cena za 1 kopeček: 20 Kč.

Big Food Point

Vyhlášená je také prodejna zmrzlin podle italské receptury, kterou lidé najdou na konci Wilsonovy ulice blíže k Masarykově náměstí. I sem chodí zákazníci ve velkém. Pochutnají si tu na nejrůznějších druzích - od pistácie přes oreo, jogurt, višeň, citron či mango až po zmrzlinu s tajemným názvem Azurové nebe.

„Zájem zákazníků se asi nejvíce odvíjí od počasí,“ přiznává majitel podniku Big Food Point. Za kopeček tu lidé dají 25 korun a lidé si pochutnají i na točené zmrzlině vlastní výroby v tradiční nabídce - vanilková a čokoládová. Malá zmrzlina přijde na 30 korun, střední na 40. V nabídce je i ledová tříšť.

Big Food Point, Wilsonova ulice, Přerov. Otevírací doba: pondělí - neděle: 9 - 20 hod., cena za 1 kopeček: 25 Kč.

