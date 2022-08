Ondřej Bula, 22 let, student, Přerov

Kolem stavby průpichu jsem chodil dva roky na nádraží a už mě to štvalo, jak je to tam pořád rozkopané. Myslím si, že by to snad mohlo zlepšit situaci, ale hlavně jsem rád, že už tam nebude staveniště.