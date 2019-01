Hranice - Co je to dopravní kolaps?

Ben Slimáček | Foto: Pavlína Chmelařová

Jméno:

Ben Slimáček

Věk:

8 let

Bydliště:

Hranice

Je to bouračka. Velká tak, že se lidi zraní. Třeba tak, jak se to stalo v Brazílii. Některý lidi při ní zahynou, někteří to přežijí.