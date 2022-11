„Prodáváme celý dům a stěhujeme se do hor. Hospůdka poběží ještě do konce roku na večírky a akce, které jsou docela obsazené. Květinářství už bude ale otevřené jen týden,“ řekl Petr Schneider.

Nejprve pandemie koronaviru, pak energetická krize. To jsou hlavní příčiny toho, proč se rozhodl ve městě ukončit podnikání.

„Už mi to nepřinášelo žádnou radost. Měl jsem obrovské problémy sehnat zaměstnance a udržet takovou úroveň, jakou jsme kdysi nasadili. Do toho navíc spadly drahé energie - přitom jsme ve vlastním domě. Spočítal jsem si, že by meníčko stálo 180 korun, takže jsem je zrušil hned v červenci,“ vylíčil.

Provozovatel hospůdky Aniččin dvůr se během pandemie ujal dvou zvířat z cirkusu Berousek, jenž byl ve značné ztrátě. Ve výběhu, který je součástí zahrádky restaurace, se od loňského roku prohánějí velbloudí dáma s exotickým jménem Habibi a sameček lamy Woody.

Se svými „miláčky“ se ale Petr Schneider neloučí.

„Velbloudí slečna i sameček lamy se se mnou stěhují na Horní Bečvu. Budu žít na samotě, kde budu mít malý statek se zvířaty,“ prozradil.

Koncert Tří sester přilákal tisícovku lidí

Hospůdka v Aniččině dvoře hostila vždy v létě koncerty známých českých kapel a koncem srpna se zde konaly tradiční Hippie festy - většinou k výročí okupace v roce 1968.

„Asi největší úspěch měl koncert skupiny Tři sestry, na který přišla tisícovka lidí. Hodně navštěvované byly i další akce - legendární kapela The Plastic People of the Universe přitáhla šest set lidí. Letos v září tu zahrála skupina Iné Kafe, účast byla ale slabší, protože se počasí příliš nevydařilo,“ vzpomněl.

Obyvatele Přerova, kteří na akce do hospůdky Aniččin dvůr rádi chodili, informace o ukončení provozu zaskočila.

„Je to škoda, protože ve městě zaniká další hudební scéna a místo, kam jsme rádi chodili,“ posteskl si jeden z návštěvníků, pan Libor.

Obchodníci z Čechovy ulice se zase obávají toho, co zde místo hospůdky vznikne.

„Mrzí nás to - jako sousední provozovnu, ale i lidsky. U Aničky to bylo vyhlášené, restaurace i květinářství. Děti se sem chodily dívat na velblouda, prodávaly se tu vánoční stromky, pěkně vázali i květiny. Je otázka, co tady teď vznikne. Mezi obchodníky se šíří informace, že by tu měla být ubytovna pro dělníky,“ řekla Jana Karalo z prodejny v Čechově ulici.

Budou jediní?

Fakt, že provozovatele restaurací a hospod v regionu drtí ceny energií, potvrzuje i Tomáš Konečný, obchodní ředitel společnosti Pivovary CZ Group, pod niž spadají značky Zubr, Litovel a Holba.

„Víme i o dalších provozovnách, které avizují omezení. Je ale vidět kreativita majitelů a jejich přístup má různé podoby. Někteří přecházejí na omezení provozu a otevírací doby s tím, že se soustředí na konec týdne. Jsou ale i případy, kdy někomu v prosinci končí fixace cen energií a na leden si nevěří. Tou krajní variantou je, že vznikne z restaurace třeba kadeřnictví,“ konstatoval.

Zatímco do konce roku mají restaurace plno kvůli vánočním večírkům, leden a únor bývá vždy slabší.

„Někteří si spočítali, že to s cenami energií nedají. Zatím se ale v regionu jedná pouze o jednotky provozoven,“ uzavřel.