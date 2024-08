Tisíce lidí si v sobotu večer nenechaly ujít koncert zpěvačky Anety Langerové, která do Přerova přijela oslavit dvacet let na hudební scéně. Držitelka dvou Českých slavíků, která získala čtyřikrát Cenu Anděl, vystoupila se svou kapelou na Masarykově náměstí během Svatovavřineckých hodů. Zpěvačka nenechala nikoho na pochybách, že patří k tomu nejlepšímu na české hudební scéně a její autorská tvorba se neustále vyvíjí.

Aneta Langerová v krátkém rozhovoru pro Přerovský deník přiznala, že do Přerova jezdí ráda a město si oblíbila. „Vždycky, když jedu tímto směrem - Přerov, Olomouc nebo Prostějov, tak jsem velmi ráda. Máme to kousek, tak daleko to zase není a lidé jsou tu perfektní a natěšení na hudební a jakýkoliv kulturní zážitek. Takže jsem vždycky moc šťastná,“ řekla s úsměvem.

Zpěvačka se proslavila přesně před dvaceti lety vítězstvím v talentové soutěži Česko hledá SuperStar. „Jedeme teď turné ke dvaceti letům na hudební scéně, které se jmenuje Zázračná písně krajina, což jsou samostatné koncerty. Tady v Přerově, kde vystupujeme na městských slavnostech a hraje tu více kapel, jsme zařadili výběr skladeb a průřez celou tvorbou za těch dvacet let. Zítra míříme rovnou do Olomouce, takže je to zároveň takové malé hanácké turné,“ dodala Aneta Langerová. Posluchači si koncert užívali.

„Mám ji ráda už od dob, co vyhrála první řadu SuperStar. Líbí se mi, že si našla vlastní cestu a nabízí něco jiného než dnešní česká pop music,“ pochvalovala si jedna z návštěvnic koncertu, paní Martina.