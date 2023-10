„Předvánoční období u nás tradičně začíná už nyní a my musíme posílit naše týmy, abychom dokázali uspokojit zvýšenou poptávku zákazníků. Těší mě, že můžeme nabídnout sezonní práci téměř čtyřem tisícovkám lidí. O to více, že letos poprvé rovnou ve dvou regionech. S otevřením nového centra v Kojetíně přivítáme v našich řadách pracovníky také z Olomouckého, Zlínského a nebo Jihomoravského kraje,“ uvedl Michal Šmíd, generální manažer Amazonu v Česku.

Robotické centrum společnosti Amazon v Kojetíně nyní zaměstnává zhruba patnáct set lidí a nové stále přijímá. Nejsou mezi nimi jen místní a pracovníci z různých koutů Moravy - někteří se přistěhovali za prací i ze vzdálenějších míst.

Například Katarína Cirasová žila dříve v Čechách, ale teď se usazuje na Moravě. Původem Slovenka začínala na vstupní pozici v dobrovízském distribučním centru.

„Prošla jsem odděleními vykládky a zaskladnění zboží a po roce se ze mě stala vedoucí týmu. Začátky ale nebyly vůbec jednoduché, musela jsem si vůdčí dovednosti nejprve osvojit,“ líčí Katarína. Po otevření nového robotického centra v Kojetíně se přesunula na Moravu, kde pomáhala s rozjezdem nové budovy.

Je to pohodář, říká o Sacamirovi trenérka Eva Petříková z beňovské stáje

„Po osmi letech jsem měla ve středních Čechách vybudované zázemí. Rozhodnutí zkusit něco nového proto nebylo jednoduché. Nakonec ale rozhodlo více faktorů - třeba i ten, že to mám z Kojetína na rodné Slovensko daleko blíže a mohu tak jezdit častěji za rodinou. Vnímám to i tak, že život je změna a nabídky je třeba využít,“ popisuje vedoucí z Amazonu.

Už třetím rokem bydlí v Prostějově, společně s několika kolegy z kojetínského centra. „Je to zatím dočasné, brzy se plánuji stěhovat. Ale do té doby je to fajn. Do práce jezdíme také společně,“ podotýká.