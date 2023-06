/VIDEO, GALERIE/ Obří robotické centrum pro on-line nakupování společnosti Amazon spustilo v pondělí svůj provoz v Kojetíně. Na první směnu dorazilo šest autobusů se zaměstnanci z různých měst - Přerova, Brna nebo Zlína. Do firmy nastoupí v první fázi desítky lidí, do konce roku by jich ale chtěla zaměstnat stovky.

Amazon, Kojetín, otevření | Video: Petra Poláková - Uvírová

Na první směnu do Amazonu dorazila i Monika Miková. „Jsem vyučená brašnářka a dvacet let jsem pracovala v přerovském Kazetu. Jsem ráda, že mám novou práci, i když v Přerově jsem dělala v pásové výrobě a tady uklízím,“ svěřila se.

Spokojená s tím, že našla uplatnění, je i paní Tereza. „Jsem tu, protože v okolí nikde neberou. Byla to rychlovka, podepsaly jsme s s kamarádkou smlouvu a v pondělí byl nástup. My jsme tady s radostí, že jsme sehnaly práci,“ řekla.

První den v Amazonu čekalo zaměstnance u vstupu velkolepé přivítání. „Aby se tu cítili dobře, připravili jsme pro ně modrý koberec a balonky. Uvnitř mají občerstvení a řekneme jim, co se od nich v Amazonu bude očekávat. Pak s nimi projdeme halu a zavedeme je na pracoviště,“ popsal generální ředitel Amazonu pro Českou republiku Martin Šmíd.

První den podle něj dorazilo do Kojetína šest autobusů - z Brna, Přerova nebo Zlína. „Zaměstnance musíme na pracovišti nejprve zaškolit, a pak se zapojí do procesu. Každý týden nabíráme kolem stovky lidí a zájem o práci je opravdu velký,“ zhodnotil.

Jede se zatím na jednu směnu

Distribuční centrum v Kojetíně je zatím v provozu na jednu denní směnu, která začíná v 8.30 hodin a končí v 18.40 hodin. Amazon v Kojetíně je druhým fungujícím centrem společnosti v Česku, ale prvním, které je vybavené nejmodernější robotickou technologií. Ta podporuje zaměstnance v plnění úkolů při vyřizování zákaznických objednávek.

V distribučním centru najde uplatnění široká škála pracovníků - od inženýrů a odborníků na robotiku, přes finanční manažery a IT specialisty až po týmy, které chystají, balí a expedují objednávky zákazníků.

Miliardová investice v Česku

Amazon poskytuje jedny z nejpokročilejších pracovišť svého druhu na světě, s konkurenceschopným odměňováním, procesy a systémy zajišťujícími pohodlí a bezpečnost všech zaměstnanců. Americká společnost Amazon investovala od roku 2013 v České republice přes 26 miliard korun. Část těchto investic je věnována užití moderních technologií, které podporují bezpečnější způsoby práce a zvyšují komfort zaměstnanců tím, že odstraňují nutnost přenášet těžká břemena.

Evropský tým Amazonu pro vývoj pokročilých technologií, který vznikl v roce 2019, stojí za vytvořením více než 550 nových technologií a za více než 400 miliony eury investovanými napříč evropskými pobočkami Amazonu během tří let.

Starosta Kojetína: Věřím v pozitivní dopad

Starosta Kojetína Leoš Ptáček si první den v Amazonu užil. „Je to významný den pro nás všechny, kteří se těšili, že začne v Kojetíně působit významný zaměstnavatel. Věřím, že pozitivní dopad na náš region bude obrovský,“ uvedl kojetínský starosta.

Kojetín podle něj prochází obdobím velké proměny. „Mohutné investice do školství, kultury, sportu nebo rozvoje volnočasových aktivit vytváří ve městě klima, které oceňuje zejména nastupující generace. Přivést do města významného zaměstnavatele je další velmi podstatný střípek do mozaiky, na které několik let usilovně pracujeme. Vnímám jako bonus, že se jedná o stavbu na brownfieldu bez záboru orné půdy, a že jde právě o Amazon, světového lídra trhu internetového obchodu. Jsem také spokojený, že díky novému průmyslovému parku a navazujícím projektům dostanou práci tisíce lidí,“ konstatoval starosta Leoš Ptáček.

Dobrou zprávou je otevření Amazonu v Kojetíně i pro olomouckého hejtmana Josefa Suchánka. „Každé dobré pracovní místo, které v Olomouckém kraji vznikne, je vždy skvělou zprávou. A v Amazonu v Kojetíně takových míst vzniknou tisíce. Věřím proto, že otevření tohoto centra bude přínosem pro celý Olomoucký kraj. Zároveň bych chtěl zdůraznit, že hejtmanství vítá každého investora, který chce v našem regionu podnikat a zároveň chápe a podporuje udržitelný rozvoj a společenskou odpovědnost své firmy,“ uvedl hejtman.

Technologie zaměřené na bezpečnost zaměstnanců

Budova má čtyři podlaží s celkovou rozlohou téměř 190 tisíc metrů čtverečních a její součástí jsou robotické jednotky. Roboti se zasouvají pod věže s regály, kde jsou uloženy všechny položky, zvednou je a přesouvají přes halu distribučního centra.

Zdroj: Youtube

V novém centru byly instalovány také robotické paletizátory a depaletizátory, které manipulují s těžkými břemeny, zatímco robotické třídiče vykonávají opakující se úkoly, jako je zvedání, stohování, otáčení a umisťování balíků. Tímto způsobem pokročilé technologie Amazon Robotics podporují bezpečnější způsob práce pro všechny zaměstnance.

Práce v Amazonu

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců jsou ve společnosti Amazon prioritou číslo jedna a jejím cílem je být nejbezpečnějším pracovištěm v odvětvích, ve kterých působí. Společnost pokračuje v investicích do důležitých vylepšení, nových bezpečnostních technologií, bezpečnostních kontrol vozidel a ergonomických řešení, jejichž cílem je snížit a eliminovat rizika pro zaměstnance, partnery a komunity, kde působí.

V letech 2019 až 2022 společnost investovala více než 1 miliardu dolarů do bezpečnostních iniciativ, a to nad rámec těch, které byly zavedeny v důsledku pandemické krize. To vedlo globálně k celkovému poklesu zaznamenatelných úrazů o 24 procent.

Nadprůměrné platové ohodnocení



Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováNástupní mzda zaměstnanců na vstupních pozicích činí 190 Kč/hodinu, u vedoucích týmů pak 225 Kč/hodinu. Balíček zaměstnaneckých výhod dále zahrnuje desetiprocentní bonus ke mzdě, životní pojištění, penzijní připojištění, bezplatnou dopravu do zaměstnání, dotované stravování za 29 korun, slevy při nákupu na Amazon.de, prodlouženou rodičovskou dovolenou, návratový program pro rodiče po rodičovské, včetně inovativního programu Career Choice, pokrývajícího až 95 procent školného u vzdělávacích kurzů.

Společnost Amazon v letošním roce získala certifikát Top Employer 2021, který potvrzuje kvalitu pracovního prostředí a programů v oblasti lidských zdrojů. Seznam aktuálně nabízených pozic je dostupný na webu: amazon.jobs.cz/volna-mista.

Udržitelnost budovy

Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováEnergetická efektivita byla při výstavbě nového distribučního centra hlavní prioritou. Je proto vybaveno solárními panely a systémy řízení budovy, které zajistí zaměstnancům příjemné pracovní prostředí a zároveň sníží zbytečnou spotřebu energie.

Společnost Amazon je největším firemním odběratelem obnovitelné energie na světě a je na cestě k tomu, aby do roku 2025 napájela své provozy pouze z obnovitelných zdrojů – o pět let dříve, než byl její původní cíl.