Největší robotické centrum pro on-line nakupování společnosti Amazon v Česku, které vyrostlo v šestitisícovém Kojetíně, se připravuje na den „D“. Už ve druhé polovině června začnou najíždět do obřího distribučního centra autobusy s prvními zaměstnanci a spustí se provoz. Amazon hodlá v budoucnu v Kojetíně zaměstnat až dva tisíce lidí.

Stavba obřího robotického centra pro on-line nakupování společnosti Amazon v Kojetíně je u konce. | Foto: Accolade, se souhlasem

Nábory pracovníků jsou v plném proudu. „Pro naše nové distribuční centrum už jsme přijali inženýry, IT profesionály, provozní manažery, odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví i HR specialisty. Aktuálně stále probíhá nábor zaměstnanců na vstupní pozice, kteří budou připravovat, balit a odesílat zákaznické objednávky,“ popsal mluvčí společnosti Amazon Noah Zyla.

Zahájení provozu plánuje firma ve druhé polovině června. „Se spuštěním budovy nám budou pomáhat někteří z našich zaměstnanců, kteří se relokují z distribučního centra Amazonu v Dobrovízi u Prahy. Ti budou také zaučovat nové pracovníky v kojetínském centru. Nabízíme pro zaměstnance zdarma svozovou dopravu z Brna, Vyškova, Olomouce, Prostějova, Zlína, Hulína, Otrokovic, Kroměříže, Valašského Meziříčí, Hranic, Lipníku nad Bečvou, Přerova nebo Chropyně,“ vyjmenoval mluvčí.

Podle starosty Kojetína Leoše Ptáčka by nemělo docházet v souvislosti se spuštěním provozu distribučního centra Amazonu k větším komplikacím v dopravě.

Starosta slibuje kojetínské Beverly Hills. Opozice nadšená z Amazonu není

„První den se určitě nestane nic převratného a uvidíme, jaký bude náběh provozu do konce roku. Rozhodně nedojde k žádným masivním přesunům obyvatel směrem do Kojetína - Amazon bude zaměstnance svážet ve vlastní režii autobusy z okruhu do čtyřiceti pěti minut dojezdové vzdálenosti. Firma tedy vyšle dvacet autobusů, a ty nahradí několik stovek aut, která by dopravu skutečně zatížila,“ míní starosta.

Pomohla i změna dopravního řešení při výjezdu z Kojetína na dálnici. „Součástí napojení průmyslové zóny jsou dnes dva nově zbudované kruhové objezdy. Dva jsou proto, že zaměstnavatel trval na oddělení nákladní a osobní dopravy při vjezdu do areálu,“ vysvětlil Ptáček.

Ve hře je i zbudování koridoru pro zaměstnance, kteří se budou do Kojetína dopravovat vlakem a potřebují se pěšky dostat z nádraží do práce.

Amazon spouští nábor pro areál v Kojetíně. Ceny bytů tam vyletěly nahoru

„Momentálně probíhají živá jednání - tento koridor by měl navazovat na dnešní přechod a budoucí podchod - ten bude pod celým kolejištěm a povede až do průmyslové zóny. Navazovat na něj bude cyklostezka a stezka pro pěší,“ nastínil plány Ptáček.

Obavy z nárůstu dopravy vyjádřili už před časem nejen opoziční zastupitelé z Kojetína, ale i starosta Tovačova.

„Nevěřím tomu, že bude veškerá doprava směřovat na dálnici. Řidiči ve snaze vyhnout se mýtnému si trasu zjednoduší a pojedou přes centrum. Kojetín nemá z pohledu dopravní infrastruktury záložní trasy. Veškerá doprava jede složitě přes město, těžká nákladní auta objíždějí obě základní školy a gymnázium. Žádná z těchto křižovatek není dispozičně připravená, aby se byla schopna míjet v protisměru dvě nákladní auta,“ vyjádřil své obavy třeba kojetínský zastupitel Ladislav Šťastník (KDU-ČSL).

Kojetín získá novou záchranku

Investice Amazonu zvýšila v Kojetíně nejen poptávku po bydlení, ale město díky ní získá i nové zázemí pro zdravotnickou záchrannou službu, která ve městě dosud chyběla.

„V přízemí budovy bývalé polikliniky jsme vyčlenili šest místností včetně sociálního zázemí. Aktuálně probíhá v objektu čilý stavební ruch. Do měsíce by měla být stavební část hotová, a pak zbývá ještě vybavit prostory. Do konce roku 2024 jsme se také zavázali, že zde vybudujeme novou garáž pro údržbu a čištění auta,“ shrnul. Investice do úprav budovy jde za městem, zřizovatelem záchranky je Olomoucký kraj.

Meoptu v Přerově kupuje americký gigant, detaily zatím firma nezveřejnila

Obří distribuční centrum pro on-line nakupování společnosti Amazon, které bylo postaveno v Kojetíně, má rozlohu 52 tisíc metrů čtverečních. Díky čtyřem podlažím ale činí celková rozloha haly téměř 190 tisíc metrů čtverečních.

Jde o první vícepatrové distribuční centrum v České republice, které díky modernímu vybavení i vysoké energetické soběstačnosti přebírá pozici nejmodernější logistické haly v zemi. Hodnota budovy je více než 5 miliard korun. Hala vznikla na pozemcích bývalých usazovacích nádrží někdejšího cukrovaru v Kojetíně.