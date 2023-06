„Tato prodejna bude od 25. června 18 hodin trvale uzavřena. Těšíme se na vás na prodejnách Albert supermarket Bayerova a hypermarket Denisova,“ vítá příchozí velká cedule u vstupu do prodejny. Někteří zákazníci přesto berou ze zvyku do ruky nákupní košík a snaží se dostat dovnitř. Až po několika metrech zjišťují, že pracovníci právě vyklízejí zboží z regálu a obchod končí. Vracejí se proto i s košíkem zpátky.

Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová„Štve mě to, nevím, kam budu chodit nakupovat, měl jsem to, jak se říká, u huby,“ posteskl si senior, který v pondělí bloudil obchodem. „Ta cedule by měla být i venku, aby lidi nechodili dovnitř. Zbytečně jsem se v tom horku trmácel,“ dodal.

Správce Kolosea potvrdil, že nákupní centrum mění provozovnu. „Albert v těchto prostorách končí a zhruba čtyři měsíce bude zavřeno. Od listopadu, nejpozději v prosinci, zde otevře prodejnu Penny market,“ uvedl Pavel Caletka, správce objektu Kolosea v Přerově.

V prostorách nákupního centra Koloseum v Želatovské ulici jsou i jiné obchody - například květinářství, trafika či maso a uzeniny. Zdejší obchodníci se zatím poklesu tržeb neobávají. „Tržba je od rána přibližně stejná, jako v jiné dny. Uvidíme ale, jak to půjde dál,“ shrnula Eliška Kleinová, prodavačka z místní trafiky.

Místo Penny by lidé chtěli Lidl

„Říká se, že tu bude Penny market, ale my bychom raději, kdyby to byl Lidl. Ten na tomto konci města chybí, je až v Předmostí, zatímco Penny market je jen kousek odsud - u hřbitova,“ vyjádřila svůj názor. Stejného mínění jsou i obyvatelé z okolních domů.