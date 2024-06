Tradiční koncert hvězd českého šoubyznysu a osobností, které se každoročně účastní Tenisové akademie Petra Huťky, se uskuteční v neděli 16. června v 17 hodin na Masarykově náměstí v Přerově. Na společném vystoupení se objeví známí čeští a slovenští umělci.

Akuna show 2023 v Přerově | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Na pódiu se představí Helena Vondráčková, Petr Janda, Felix Slováček, Leona Machálková, Věra Martinová, Standa Hložek, Miloš Knor, Andrea Zimányiová, Zuzka Gamboa, Kate Mátlová, Andrea Kalivodová, Mirek Paleček, Ivo Jahelka, Martin Hrdinka, Pavel Nový, Šárka Marková, Jary Tauber a další,“ přiblížila Daniela Huťková, manažerka TK Precheza Přerov.

Zpestřením koncertu bude letos i přehlídka krásných modelek v plavkách. Před zahájením Akuna show se mohou posluchači v 16 hodin těšit na koncert skupiny Elán Revival.

„Společným koncertem na náměstí odstartuje týdenní tenisové soustředění Petra Huťky. V Přerově se během celého týdne objeví jak osobnosti z umělecké branže, tak i bývalí špičkoví sportovci. Od pondělí 17. června do čtvrtku 20. června budou probíhat dvoufázové tréninky v tenisovém areálu TK PRECHEZA Přerov - dopoledne v době od 9 do 12 hodin a odpoledne pak od 13 do 14.30 hodin,“ upřesnila.

Tenisový týden v Přerově uzavře už tradičně v pátek turnaj - AKUNA CUP. V sobotu budou všichni účastníci ještě trénovat a na neděli je naplánovaný odjezd.