Starý nábytek, který dávno dosloužil, totiž nahradí moderní designové kusy společnosti IKEA.

Přerovské centrum uspělo v projektu firmy Spolu s vámi a získalo nábytek v hodnotě 250 tisíc korun.

V prostorách centra v Sokolské ulici v Přerově to v minulých dnech vypadalo jako v úlu. Převážně ženské zaměstnankyně firmy montovaly police, skříně a další úložné prostory. Ještě předtím byly ale místnosti vymalovány a položeny koberce.

„Už několik let pořádáme projekt Spolu s vámi. Zákazníci mají v období před Vánocemi možnost nominovat neziskové organizace, jež pomáhají dětem. Letos se jich v našem obchodním domě sešlo více než šedesát,“ přiblížila Markéta Novotná z oddělení marketingu IKEA Ostrava.

Do užšího kola postoupilo pět organizací a o konečném pořadí rozhodli zákazníci prostřednictvím hlasování na webu. Vítězem se stalo právě přerovské Aktivační centrum Jsme tady.

Pracovníci přivezli v minulých dnech do centra nábytek v hodnotě 250 tisíc korun.

„Zařizujeme kuchyň, společenskou místnost, vstupní halu, šatnu pro zaměstnance, kancelář a další prostory. Dostali jsme i skříně na šanony, které jsme hodně potřebovali,“ netajila se pocity štěstí Věra Saňková z centra Jsme tady.

Místnosti jsou upraveny tak, aby vyhovovaly potřebám postižených.

„Není to jen dar nábytku, ale i designového ztvárnění našich prostor. Na to nikdo z nás nemá, abychom nábytek takto poskládali, což je pro nás velká přidaná hodnota. I ve starém nábytku se dá pracovat, ale naši klienti si to zaslouží, aby byli v pěkném prostředí,“ pochvalovala si Věra Saňková.