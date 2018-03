Akční výbory prováděly po Únoru 1948 čistky. Kde všude?

Vypadalo to jako dobrý nápad, který by obyvatelům Přerova ušetřil cestu na pobočku České pošty u nádraží a mohli by si věci vyřídit blíže centru města - v nové nákupní galerii na Šířavě. Jenže ze stěhování dvou poboček, které sídlí v budovách v Husově ulici a na Trávníku, nakonec sešlo.