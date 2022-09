„Lokalita Staré Rybníky je výborně dopravně napojená a aktuálně je to jediná rozvojová lokalita na ose Přerov - Olomouc - Zlín. Je zajímavá svým napojením i výjimečností,“ vysvětlil už dříve Jiří Stránský, ředitel rozvoje nových lokalit ze společnosti Accolade.

Přerov vybral firmu, které prodá pozemky v lokalitě Staré Rybníky

Developer zde má zájem vybudovat dvě haly o velikosti 42 tisíc metrů čtverečních a po jednání v červnu avizoval, že by chtěl začít do roka stavět.

„V době mezi usnesením červnového zastupitelstva a podpisem kupních smluv přišla nabídka od společnosti CTP Invest, která byla výrazně vyšší, než jsme schválili. Jako město jsme se s touto nabídkou museli vypořádat a znovu věc projednat v orgánech obce,“ zdůvodnil přerovský radní Michal Zácha.

Firma CTP Invest nabídla za pozemky zhruba 47 milionů.

Nejsme handlíři

Někteří zastupitelé ale na jednání upozorňovali, že by si mělo město stát za svým.

„Uzavřeli jsme nějakou kapitolu a neměli bychom to akceptovat. Chceme zde vybudovat průmyslovou zónu, nějak jsme se rozhodli, tak se toho držme,“ namítl třeba opoziční zastupitel František J. Hrabina.

Podobného názoru byla i Elena Grambličková.

„Nejsme handlíři a musíme zvážit, která z těchto firem může věc dovést do stavu, který odpovídá našim představám. Neměli bychom tímto způsobem handlovat, nemusel by to být konec. Kdyby město pracovalo rychleji, mohli jsme už uzavřít smlouvu,“ konstatovala.

Stopli jsme projektování, máme skluz

Na jednání vystoupil i Jiří Stránský ze společnosti Accolade, který se rozhodl nabídku konkurenční firmy přímo v sále dorovnat.

„Nám už nic jiného nezbývalo, než přistoupit na tuto částku. Po schválení prodeje zastupitelstvem v červnu jsme rozjeli projektování, ale když jsme se dozvěděli, že přišla nová nabídka a město zřejmě nepodepíše, tak jsme stopli veškeré projektování. Máme tedy skluz zhruba tři měsíce,“ komentoval to Jiří Stránský.

Ten dodal, že mu jednání konkurenční firmy připadá neseriózní.

Zastupitelé nakonec po krátké poradě šéfů klubů rozhodli, že pozemky prodají společnosti Accolade - pro zvedlo ruku dvaatřicet přítomných, tedy drtivá většina.

Společnost Accolade už vykoupila velkou část pozemků v lokalitě od fyzických osob.

„Budeme chtít co nejdříve podepsat smlouvu, není na co čekat,“ nastínil další kroky Jiří Stránský.

