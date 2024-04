Reprodukce Munchova obrazu Výkřik zasazená do přerovských reálií, portréty známých osobností či obrazy vytvořené z litého akrylu. I tato díla jsou aktuálně k vidění v Galerii města Přerova na Horním náměstí. Už po jedenácté zde vystavují absolventi Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka.

V Galerii města Přerova vystavuje ZUŠ B. Kozánka již pojedenácté | Foto: Deník/Marie Sehnálková

Absolventská výstava výtvarného oboru letos představí díla 19 studentů. „Někteří absolventi se připravují ke studiu na střední nebo vysoké školy s výtvarným zaměřením, jiní tvoří pro radost a zábavu. Každý student představí výběr svých prací, které vznikly během uplynulých let. Výstava tak mapuje různé etapy jejich tvorby,“ uvedla vedoucí výtvarného oboru Světlana Lašáková.

Učitelka roku Jünglingová o přístupu ke studentům: Jsem pedagog demokrat

V expozici jsou zastoupené práce kresebné, malířské, keramické, prostorové a textilní. Mezi uměleckými technikami vyniká netradiční pouring neboli lití tekutého akrylu. „Díky litému akrylu na plátno vznikají opravdu zajímavá a nevšední díla. Každý z mých letošních absolventů má k výstavě připraveno jedno plátno ztvárněné touto technikou. Cílem bylo vytvořit litý abstraktní barevný obraz v libovolné kombinaci barev a po zaschnutí jej dotvořit dle vlastní fantazie,“ uvedla další z vyučujících Lenka Fukalová.

Pod vedením učitele Radovana Pořízky zase studenti malovali kopie významných světových nebo českých umělců. Následně ztvárnili vlastní parafrázi k danému dílu. K vidění je tak například reprodukce známého obrazu Výkřik od norského malíře Edvarda Muncha. V dáli za křičící postavou se však na rozdíl od originálu tyčí přerovský zámek. „Návštěvníci se mohou těšit také na zpracování děl Julia Mařáka či Alfonse Muchy,“ láká Pořízka.

Zakladatel časopisu Respekt bude přednášet v Přerově

Inspirací při tvorbě byl některým studentům také park Michalov, který letos slaví 120 let od založení. „Park leží v těsném sousedství s naší školou, takže se to doslova nabízelo,“ vysvětlila Lašáková. Výstava potrvá až do 19. května.

Podívejte se na fotogalerii z vernisáže: