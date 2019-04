A teď už bude jaro! Přerov se rozloučil se zimou vhozením smrtky do řeky

„Smrt jde z města, potokem je cesta. Šak my to smrť sprovodíme, do potoka ju hodíme.“ A tak se také v neděli dopoledne stalo. Průvod dětí z folklórního souboru Trávníček se tradičně vydal ke břehům řeky Bečvy. Cíl byl jasný – vyhodit smrtku do řeky a rozloučit se tak se zimou.

Průvod se smrtkou vyšel od sídla občanského sdružení Cukrle v ulici U Bečvy, zamířil kolem hradeb do centra města a pak na obě náměstí – Horní a T. G. Masaryka. Po průchodu městskými hradbami se průvod stočil k lávce U Loděnice, kde smrtka ukončila svou pouť v řece Bečvě. Ještě předtím ji ale děti odstrojily. Trasa průvodu je tradiční, děti vždy chodí po původních hranicích historického města. Letos se však průvod loučil se zimou později, než je obvyklé. „Tentokrát jsme vyrazili o týden později. Dnes je totiž Květná neděle, smrtná byla minulý týden, ale náš soubor byl minulý týden na krajské přehlídce v Prostějově, proto jsme to celé posunuli. Proto byla také taková zima, protože jsme smrtku nevyhodili již minulý týden. Teď už bude jen hezky," vysvětlila s úsměvem vedoucí dětského folklorního souboru Trávníček Dagmar Bouchalová. Lidová říkadla, která děti měla dokonale nacvičena, jsou podle ní stará přibližně tři sta let. Děti procházely městem v krojích, které jsou pro Přerov tradiční. Pro některé členy souboru se jednalo o premiéru. „V průvodu jsem šla letos úplně poprvé. Nejvíc se mi líbilo vyhazování vajíček za smrtkou do vody. Příští rok bych se chtěla určitě také zúčastnit," popsala například Julie Badalová z Přerova. Součástí vynášení smrti bylo také přinášení nového léta, a to v podobě májíčku, ten se vytváří ze zeleného stromu, zdobeného obarvenými vajíčky, stužkami či řetízky především v červené a zelené barvě. Tradici si ani v letošním roce nenechaly ujít desítky Přerovanů. „Je fajn, že se zde snaží držet lidové tradice. Letos dokonce nakonec vyšlo i počasí. Když jsem se šla se synem podívat minulý rok, byla strašná zima a foukal ledový vítr," svěřila Ema Voldánová z Přerova.

Autor: Jana Obšnajdrová