V Přerově přicházeli v úterý v podvečer lidé zapálit svíčku u pamětní desky na Masarykově náměstí a krátce po páté hodině odpoledne se podobně jako v jiných městech rozezněla z amplionů hymna sametové revoluce - Modlitba pro Martu.

„Přerov se přihlásil k iniciativě spolku Díky, že můžem, která vyzvala zástupce radnic českých a moravských měst, aby tuto symbolickou píseň v 17 hodin 15 minut nechali zahrát. Pro padesát prvních příchozích byly přichystané svíčky,“ řekl manažer kultury Městského domu v Přerově Pavel Ondrůj.

Mezi těmi, kdo přišli na náměstí uctít výročí 17. listopadu, byl i bývalý místostarosta Přerova Jiří Pavelka.

„Na sklonku devadesátých let vznikla z iniciativy Klubu angažovaných nestraníků a Konfederace politických vězňů pamětní deska obětem komunismu, u které se dnes scházíme. Jen je škoda, že si letos nemůžeme výročí připomenout důstojnějším způsobem a ve větším počtu. To výročí za to nemůže, že je tady pandemie a nouzový stav. Musíme vydržet - příští rok už bude lepší,“ doufá.

Zapálit svíčku u pamětní desky přišel i Vladimír Hučín, bývalý politický vězeň a válečný veterán třetího odboje.

„Je důležité, že se výročí pádu komunismu alespoň tímto způsobem připomíná. Smysl to tedy určitě má - bohužel jsme paralyzováni koronavirem a opatřeními, která pomohla mocenské struktuře k tomu, že není možné pořádat protestní akce. Věříme ale, že budou dál pokračovat,“ řekl s tím, že loňské oslavy třicátého výročí sametové revoluce byly v Přerově roztříštěné a konaly se na dvou místech.

„Loňský zákaz proslovů, kdy mohli na oficiálních oslavách promluvit jen vybraní řečníci, byl něčím hraničním, co jsme tady ještě nezažili,“ zmínil.

Na 17. listopad se vzpomínalo především v Praze - a 17. listopadu v 17 hodin a 11 minut zazněla z balkonu Národního divadla hymna sametové revoluce - píseň Modlitba pro Martu, kterou zazpívala Aneta Langerová.

V Praze se tato píseň nesla z venkovních rozhlasů, ale zazněla i ve vysílání rádií. Sváteční atmosféru podtrhlo i nasvícení některých významných budov v barvě trikolóry - kromě pražských památek bylo nasvíceno třeba Mahenovo divadlo v Brně nebo Moravské divadlo v Olomouci.

Olomoučtí umělci se letos zapojili do unikátního projektu a 17. listopadu večer vystoupili na prknech Moravského divadla na Koncertě plném energie, jehož přenos mohli lidé sledovat on-line. Stal se nejen poctou výročí sametové revoluce, ale byl věnován i zdravotníkům v nemocnicím jako poděkování za jejich náročnou práci.

Spolek Milion chvilek pro demokracii uspořádal v pondělí 16. listopadu od 18 hodin první on-line demonstraci, jíž odstartoval Rok změny.