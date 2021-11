Oslavy sedmnáctého listopadu se budou i letos konat na dvou místech - jedno shromáždění pořádá ve středu 17. listopadu město, druhé - spolku Milion chvilek pro demokracii - se uskuteční už v úterý 16. listopadu od 17 hodin na náměstí Přerovského povstání. Právě zde sametová revoluce v Přerově začala.

Oficiální vzpomínkové shromáždění města se koná ve středu 17. listopadu na Masarykově náměstí.

„Přesně v 17 hodin a 11 minut se obleče do barev trikolóry zámecká věž, která bude svítit směrem k Masarykovu náměstí. Přerov se tak připojí k výzvě organizace Díky, že můžeme. Ta radnici pobídla k tomu, aby křehkost svobody, již naše společnost před dvaatřiceti lety nabyla, zvýraznila nasvícením jedné z významných budov,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Vzpomínková akce začne v 17.30 hodin na Masarykově náměstí položením květin u pamětní desky. Po proslovu přerovského primátora Petra Měřínského (ANO), který připomene události z roku 1939 a 1989, mohou lidé položit u radnice svíčky. Na závěr oslav - v 18 hodin - se bude v kostele svatého Vavřince sloužit ekumenická bohoslužba.

Oslavy výročí sametové revoluce se ale ani letos neobešly bez názorových střetů - na oficiální akci města totiž zazní pouze proslov primátora města, zatímco zástupci ostatních spolků a organizací na vzpomínkovém shromáždění řečnit nebudou. Na jednání zastupitelstva to kritizovala opoziční zastupitelka Helena Netopilová (SpPP).

„Vedení města si tento svátek přivlastnilo a zprivatizovalo,“ tvrdí Helena Netopilová, které vadí, že v Přerově opakovaně nebudou moci vystoupit zástupci Konfederace politických vězňů.

„Sedmnáctý listopad má být oslavou občanské společnosti a toho, že jsme se po čtyřiceti letech domohli lidských práv. Pokud se vedoucí představitel města chová tak, jako primátor Měřínský, a zakazuje někomu, kdo se přímo podílel na boji proti komunismu, promluvit, tak si myslím, že je to naprosto špatně,“ konstatovala.

Opoziční zastupitelka proto zamíří na úterní shromáždění Milionu chvilek na náměstí Přerovského povstání, které je pro sametovou revoluci v Přerově symbolické - právě zde se konala občanská shromáždění a cinkalo se klíči.

„V České republice je to nejspíše unikát, když představitelé Konfederace politických vězňů a Klubu angažovaných nestraníků nemohou promluvit v den, který je pro ně a demokracii v této zemi naprosto zásadní,“ komentoval to bývalý politický vězeň Vladimír Hučín.

Přerovský primátor Petr Měřínský ale s výhradami nesouhlasí.

„Nikomu nic nezakazuji. Pan Hučín si může udělat demonstrací, kolik chce. Nebude mluvit na akci města Přerova, protože to není akce, kde by měl někdo prezentovat své politické názory. Je to vzpomínková akce na 17. listopad,“ uvedl na jednání zastupitelstva.