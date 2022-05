„Každá charita je pro mě velká tím, že nedělá jen to, co ostatní sociální služby, tedy pouze profesionální a odbornou práci, ale že se snaží vnášet mezi ty, jimž slouží, také naději. Že i bolest a to těžké, co člověka potkává, tedy stáří, má smysl. A za to jí patří velké poděkování,“ řekl na setkání v Přerově Josef Nuzík, pomocný biskup a generální vikář olomouckého arcibiskupství.