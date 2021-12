Lvovský region je kvůli pomalému tempu očkování v poslední vlně nákazy jedním z nejhůře postižených a na epidemickém semaforu - podobném jaký mají všechny evropské země - se dlouhodobě topí v červené barvě. Skoro všechno je zde zavřené. Ale v Moršyně ne. Lázeňské centrum funguje, jako kdyby žádná pandemie ani snad nebyla. „Všude mají otevřeno,“ uvedli zcela zjevně konsternovaní reportéři americké agentury AP.

Lázeňský zázrak

Moršynské prameny z městečka udělaly evropskou atrakci už v 19. století, kdy byla celá oblast ještě součástí Rakouska-Uherska. Dnes je jeho více než 2800 obyvatel zaměstnáno v deseti lázeňských domech. Ty přijímají pouze hosty s potvrzením o očkování, uzdravené po prodělaném covidu nebo s negativním testem.

„Plánovala jsem letos někam cestovat. Už jsem prostě musela. Výběr padl na Moršyn, právě kvůli tomu, kolik je zde lidí už očkovaných,“ řekla reportérům důchodkyně a aktuální lázeňský host Valentyna Pančuková.

Podle agentury za úspěšným bojem s infekcí v Moršyně stojí celou komunitou sdílený společný cíl a široce přijatý jednotný přístup v boji s pandemií. Místní si odsouhlasili celou řadu opatření v oblasti veřejného zdraví, která byla již dříve odborníky nadefinována a navíc se v průběhu dlouhotrvající nákazy ukázala jako účinná proti jejímu šíření - nosí roušky, dodržují sociální odstup a procento očkovaných je vysoké. „Říkáte si, to se přeci dělá všude. Jenže tady se to doopravdy dodržuje.“

Pomáhá i šťastné umístění městečka. Hustota zástavby je nízká, rozprostřená v parcích a kolem zelených náměstí.

Jak zde došlo k tak široké veřejné shodě? „Místní jen chtěli, aby jejich město žilo a měli nadále práci,“ napsala agentura.

„Po hromadném očkování se v Moršynu už neobjevili žádní vážně nemocní pacienti s koronavirem,“ uvedl pro AP ukrajinský ministr zdravotnictví Viktor Ljaško. „Nahlášena byla pouze jediná hospitalizace a tato osoba nebyla očkována,“ dodal. Lázně za posledních šest měsíců dokonce nezaznamenaly ani žádné úmrtí na covid-19. Vláda v Kyjevě nyní dává městečko zbytku země za vzor ve své poslední očkovací kampani.

Na Ukrajině jsou nyní k dispozici čtyři vakcíny proti koronaviru: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Sinovac. Ale jen necelých 30 procent z 44 milionů obyvatel země je plně proočkovaných. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že 96 procent současných pacientů se závažným průběhem covidu nebylo imunizováno. Denně umírá kolem tří set lidí. Co stojí za tak nízkou proočkovaností?

Nedůvěra a dezinformace

Lékaři vidí za váhavostí ukrajinské veřejnosti nedůvěru ve vládu a lživé informace o vakcínách a injekcích s mikročipy způsobujících neplodnost. V každém případě pochyby o očkování na Ukrajině sahají až do 90. let minulého století, kdy byly státem zakoupeny a distribuovány kvůli všudebující korupci nekvalitní vakcíny, po kterých se skutečně umíralo. Projevilo se to i před třemi lety, kdy se země stala epicentrem epidemie spalniček, jinak očkováním snadno řešitelné nemoci.

Samozřejmě, že i v Moršynu covid poletuje vzduchem. Ovšem ti, kteří se nakazí a jsou očkovaní, mají mírný průběh nevyžadující hospitalizaci. „Testování je maximálně rozšířené, a pokud je už detekována infekce, infikovaná osoba se sama dobrovolně izoluje, protože chápe odpovědnost vůči ostatním obyvatelům naší obce,“ řekl hlavní lékař moršynské nemocnice Gennadij Jukšinskij. Podle jeho slov bylo ke konci listopadu v Moršyně čtrnáct aktivních případů covidu, všechny byly mírné.

Ukrajinská vláda v posledních dnech v boji s virem přitvrdila. Po učitelích, lékařích, vládních úřednících a dalších státních zaměstnancích je od 1. prosince vyžadováno plné očkování. Kyjev rovněž chce doklad o očkování nebo negativní test pro cestování v letadlech, vlacích a dálkových autobusech. Rozhodnutí vyvolalo celostátní protesty. Jen v ukrajinském hlavním městě demonstrovaly tisíce lidí.

Další uzávěru nepřežijí

V Moršyně zachránilo hromadné očkování jeho obyvatele před potenciální ztrátou zaměstnání uprostřed podzimního náporu delta varianty. Starosta Ruslan Ilnytskij byl mezi prvními občany, kdo dostal vakcínu. „Během celostátního lockdownu letos na jaře město utrpělo těžkou ekonomickou ránu. Uzavřeny byly všechny naše lázně,“ řekl americké agentuře. „Tehdy jsem si uvědomil, že další podobnou uzávěru nepřežijeme,“ doplnil Ilnytskij.

V létě stál starosta v čele očkovací kampaně. Bylo podle něj jasné, že se infekce vrátí silnější, že se dá na podzim počítat s naprostou jistotou s nárůstem infekcí, protože chladné počasí přinutí lidi zůstat vevnitř.

„Rodinní lékaři volali občanům, osobně je zvali na vakcinaci, dávali záruky jejich bezpečnosti. Myslím, že to sehrálo hlavní roli,“ řekl agentuře AP starosta ukrajinského malého zázraku. „To mělo zásadní účinek, jen díky tomu byla hromadná vakcinace tak úspěšná,“ pochvaloval si personalizovaný přístup šéflékař Jukšinskij.

Podle listopadového průzkumu ukrajinské agentury Rating se 43 procent respondentů nadále nehodlá nechat očkovat. Zástupce UNICEF na Ukrajině Murat Sahin uvedl, že falešné teorie o pandemii představují rostoucí hrozbu pro kolektivní zdraví země. „Riziko dezinformací o očkování nebylo nikdy vyšší,“ řekl.