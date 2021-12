Jak popisuje ABC, policisté zasahující na místě plakali a objímali se s rodiči, kteří se seběhli u školy. „Vítr zvedl hrad do obrovské výšky. Naše srdce jsou zlomená, pro rodiny, milované, spolužáky a učitele těchto mladých lidí, kteří kvůli tragédii odešli příliš brzy," uvedl policejní komisař Darren Hine.

Jeden rodič v rozhovoru pro místní noviny uvedl, že škola již dříve bez problémů využila skákací hrady při podobných příležitostech. „Nenapadlo by vás, že zábavný den skončí takhle,“ řekla Australanka listu Hobart Mercury. „Všichni se cítíme tak zlomení kvůli zúčastněným rodičům. Zároveň se cítíme nesmírně provinile, ulevilo se nám, že naše děti nebyly zraněny," dodala.

Záchranáři k neštěstí dorazili okolo desíti hodin dopoledne místního času. Na místo přijel větší počet sanitek a několik vrtulníků. Několik zraněných školáků bylo letecky transportováno do nemocnice.

Australský ministr Scott Morrison popsal incident jako srdcervoucí. „Malé děti na zábavném dni… a zvrhne se to v takovou strašnou tragédii," okomentoval.

My heart is breaking for all those impacted by the tragedy at Hillcrest Primary School in Tasmania today.