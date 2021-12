Vypadá to, že generace Evropanů, která začala svět vnímat po roce 2017, bude už jen nevěřícně kroutit hlavou. A to až jim jejich rodiče budou vyprávět, jak psali do svého mobilu u moře v Itálii nebo Bulharsku esemesky: „Nemohu mluvit, jsem v zahraničí. Zavolejte po návratu nebo napište SMS.“