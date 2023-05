Až polovina Čechů občas vyráží za nákupy do zahraničí. Podle průzkumů kupují v naprosté většině potraviny, menší část tvoří paliva, drogerie, tabák nebo alkohol. V Polsku je velmi populární obchodní řetězec Biedronka, který má brzy vstoupit na slovenský trh. Podle ekonomů nová kvalitní konkurence pomůže i zákazníkům v Česku.

Polský řetězec Biedronka míří na Slovensko | Foto: Profimedia

Beruška v logu, nízké ceny, dobrá kvalita. Tak se o největším maloobchodním řetězci s potravinami v Polsku Biedronka vyjádřili nakupující Češi z pohraničí oslovení Deníkem. Tento maloobchod u severních sousedů vyhledává řada českých zákazníků. „Máslo nedávno vyšlo v přepočtu na osmadvacet korun, kilogram mouky na patnáct,“ líčila jedna z nich.

Nechybí výhodné slevové akce, nakupující ušetří také díky pořízení zákaznické karty a aplikace dostupné i pro Čechy.

Nákupy v Polsku? Všechno je tady levnější, říkají Češi. Podívejte se na ceny

Ti nejvíce do Polska jezdí za nákupem masa, zjistil průzkum agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR. Podle zjištění Deníku je ve slevových akcích třeba kilogram kuřecích prsou v českých supermarketech téměř dvojnásobně dražší.

Síť Biedronka nově míří na slovenský trh. Zástupci společnosti sdělili, že oba státy mají podobnou nákupní kulturu. Navíc polské pobočky s beruškou si stejně jako mnoho Čechů oblíbili i Slováci. „Naši slevovou kartu využívá až 36 tisíc Slováků. Jejich počet se za rok rapidně zvýšil,“ uvedli zástupci sítě pro slovenský server Aktuality.sk.

Další stanice? Rumunsko a Česko

Biedronka údajně zvažuje také expanzi do Rumunska a Česka. Redakci se tuto informaci zatím nepodařilo potvrdit, zástupci Biedronky na dotaz do uzávěrky nereagovali. Podle ekonoma Štěpána Křečka však budoucí expanze do Česka zní logicky. „Pro tuto společnost může být český trh ještě zajímavější, je větší než ten slovenský. Pokud síť na Slovensku uspěje, může se obrátit i k nám,“ řekl Deníku.

Zdůraznil, že z pohledu zákazníka je jakákoliv další konkurence vítána. „Lidé si nové kvalitní obchody s nižšími cenami rychle najdou. Což vytváří tlak na stávající řetězce. Jedině lepšími a výhodnějšími nabídkami lze donutit stávající obchodníky, aby začali myslet více na zákazníky a méně na svůj profit. Bohužel se v poslední době stává, že mnohdy ceny nadsazují do nesmyslných výšin,“ komentoval Křeček.

KVÍZ: Na nákup do Polska. Víte ale, co jíte? Otestujte, zda zdáte názvy potravin

Další hráč vstupující na trh je podle něj vždy potvrzujícím signálem vysoko nastavených marží stávajících obchodníků. „Vybudování prodejní sítě v nové zemi je velkou investicí. I přes konkurenční boj obchodník počítá se ziskem,“ vysvětlil.

Beruška na Slovensku může být možností výhodnějších nákupů v zahraničí pro další Čechy, zvlášť z východu Moravy. Zda tomu tak bude při platbě v eurech, se teprve ukáže. „Záleží, jak obchodní síť na Slovensku nastaví ceny produktů,“ dodal hlavní ekonom společnosti BH Securities Křeček.

Polská Biedronka

• diskontní maloobchodní řetězec s logem berušky je známý svou kvalitou potravin a zároveň nízkou cenou

• nabízí široký sortiment potravin a výrobků pro domácnost, včetně zahraničních značek, ale také své vlastní značky

• vznikl v roce 1995, postupně se rozšířil po celém Polsku a stal se nejoblíbenějším obchodem s tisíci pobočkami

• z původně polské společnosti se stal gigant provozující více než 4 900 obchodů v Polsku, Portugalsku a Kolumbii

• vlastní ho Portugalec Jeronimo Martins

• nyní řetězec vstoupí na Slovensko

• pokukuje i po Rumunsku a Česku

Kritici: Vládo, tlačte na řetězce

Stav na českém maloobchodním trhu a nákupy Čechů v zahraničí se nelíbí Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR. Tvrdí, že stát tím přichází jen na DPH a spotřební dani o více než deset miliard korun ročně.

Reálný dopad do státního rozpočtu má být ještě výrazně vyšší vzhledem k nižšímu výběru korporátní daně, ale i odvodů a daní českých zaměstnanců. „Ve chvíli, kdy stát hledá každou miliardu do rozpočtu, by se měl tímto fenoménem zabývat,“ uvedl předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Josef Jaroš.

Ví, že omezovat nákupy v zahraničí nelze. „Nicméně vláda by měla kvůli cenám tlačit na velké hráče, aby nezneužívali své postavení, zvážit správné nastavení daně z přidané hodnoty a rovněž například podporu stravování. Ta byla zavedením takzvaného stravovacího paušálu významně narušena. Zatímco příspěvky na obědy a stravenky končily v domácích kantýnách, restauracích a obchodech, peníze z paušálu už mohou končit kdekoliv,“ kritizoval Jaroš.

OBRAZEM: Na nákupy do Polska v sobotu? Obchody za hranicemi jsou plné Čechů

Podle průzkumu agentury Ipsos polovina českých domácností se alespoň někdy uchyluje k nákupům v některé ze sousedních zemí. Celých 27 procent tak činí pravidelně. Za přeshraniční nákupy Češi ročně utratí 55 miliard korun. Naprostou většinu nákupů tvoří potraviny, menší část i paliva, drogerie, tabák nebo alkohol. V hojné míře se Češi zásobují masem, uzeninami a lahůdkami. Průměrná hodnota jednoho přeshraničního nákupu je 2 829 korun.

Celkově směřuje nejvíc spotřebitelů do Polska. Složení nákupů se mírně liší právě podle jednotlivých zemí. V Německu nejvíc láká drogerie, v Polsku maso, pohonné hmoty a cigarety. Alkohol pak zase láká ve větší míře k nákupu zejména na Slovensku a v Rakousku.