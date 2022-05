Letadlo se muselo po 40 minutách vrátit. Pilot neměl letový test

Incident se odehrál počátkem května na letišti ve Frankfurtu. Dotčení pasažéři pro CNN uvedli, že se společností Lufthansa letěli z New Yorku do Frankfurtu, kde měli nasednout na navazující let do Budapešti. Do maďarského hlavního města mířili na náboženské setkání. Jenže do druhého letadla již nebyli vpuštěni. „U brány zástupci aerolinek oznámili, že naše palubní lístky byly zrušeny kvůli nějakému incidentu, který se odehrál při letu z New Yorku,“ vyjádřil se pro CNN cestující Yitzy Halpern. On sám údajně při letu žádný problém nezaznamenal.

Kolektivní vina

Mluvčí Lufthansy pro CNN uvedl, že při letu z New Yorku někteří židovští pasažéři odmítli mít nasazené roušky a neposlouchali instrukce stevardů.

Problémem, který zmiňují pasažéři, ovšem je, že z následujícího letu pak byli vyloučeni nejen daní problematičtí cestující, ale všichni Židé. „Přestože jsme necestovali jako jedna skupina, Lufthansa s námi tak zacházela,“ uvedli cestující pro CNN. Konkrétně šlo o ortodoxní Židy, s tradičními účesy a oblečením.

Situace na letišti se pak vyostřila, odmítnutí cestující se snažili domluvit se zaměstnanci Lufthansy a vše dozorovala policie. Na videu z incidentu, které zachytil jeden z cestujících, je slyšet, jak někteří pasažéři říkají policistům a personálu, že jsou „nacisté“ a „jejich prarodiče by na ně byli hrdí“.

Naopak personál na videu na dotazy odpovídá, že Židé dělali při letu z New Yorku problémy.

V civilu ano, v tradičním ne

Na palubu letu do Budapešti byli nakonec vpuštěni všichni ostatní cestující kromě těch, jejichž vzhled zjevně poukazoval na to, že jde o ortodoxní Židy. Pro CNN to potvrdil cestující Max Weingarten, rovněž Žid, který cestoval s obchodním partnerem a který mohl na let do Budapešti nastoupit. „Byli jsme oblečeni běžně, ne ortodoxně. Ale dělat selekci mezi Židy a ostatními, nebo mezi ortodoxními a neortodoxními Židy je děsivé. Cítil jsem se velmi nepříjemně,“ řekl muž.

Aerolinky se nyní dotčeným židovským cestujícím omlouvají a pro CNN jejich zástupci uvedli, že kauzu prošetří. „Lufthansa lituje okolnosti rozhodnutí vyloučit cestující z letu, za což se jim společnost omlouvá. Zatímco stále prověřujeme fakta a okolnosti daného dne, je nám líto, že bylo odepřeno nastoupení velké skupině lidí, místo toho, aby byl vstup zakázán pouze nespolupracujícím pasažérům. Netolerujeme rasismus, antisemitismus ani diskriminaci žádného druhu,“ uvedl mluvčí Lufthansy Tal Muscal.